A vitória "grandinha" de Seguro e a derrota "em toda a linha" de Ventura

Fernando Medina sublinha vitória da democracia nas presidenciais deste domingo e considera que André Ventura teve uma "derrota em toda a linha". Miguel Poiares Maduro realça a elevada "taxa de rejeição" do candidato apoiado pelo Chega e realça a vitória de António José Seguro que "desta vez foi grandinha" e não "poucochinha" - numa alusão às críticas feitas no passado ao ex-líder do PS após umas europeias.

No programa Conversa de Eleição da Renascença, Miguel Poiares Maduro sublinha que houve "uma derrota clara" de André Ventura. O antigo ministro do PSD recorda que o líder do Chega se propôs como líder da direita e ironiza que, afinal, "a direita é muito pequenina" e que "há pouco de direita" para Ventura liderar por ter "crescido muito pouco" face a resultados anteriores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ainda assim, Miguel Poiares Maduro reconhece que "continua a existir um risco real de André Ventura poder vir a ganhar eleições legislativas, num contexto de fragmentação em que um crescimento, mesmo que gradual, criam o risco de a determinada altura ser o maior dentro de partidos mais pequenos".

Já Fernando Medina enaltece as eleições presidenciais como a noite em que venceu a democracia e considera que o candidato apoiado pelo Chega "perdeu em toda a linha" ao ficar aquém do resultado esperado. O antigo ministro das Finanças considera que o crescimento de Seguro foi "esmagador" e o do adversário "marginal", defendendo que Ventura falhou o objetivo de ser o líder da direita depois de não ter conseguido unir o centro-direita.

O antigo ministro das Finanças sublinha que "dois terços do eleitorado" disse que não [a André Ventura] e considera que pode ter ficado mais longe uma vitória do Chega, uma vez que noutras eleições com centro-direita e PS na corrida a "tendência de bipolarização para os dois partidos do sistema é mais forte".

Eleição de Seguro não é balão para PS, avisa Medina

O antigo ministro das Finanças recusa que a vitória de António José Seguro seja um "balão de oxigénio para o PS" ou que possa ser reclamada pelo partido. Fernando Medina entende que o resultado é uma vitória apenas do candidato. Ainda assim, no programa Conversa de Eleição da Renascença, o dirigente do PS diz que o partido tem lições a tirar com as eleições presidenciais deste ano.