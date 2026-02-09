A vitória "grandinha" de Seguro e a derrota "em toda a linha" de Ventura

09 fev, 2026 • Filipa Ribeiro
Fernando Medina sublinha vitória da democracia nas presidenciais deste domingo e considera que André Ventura teve uma "derrota em toda a linha". Miguel Poiares Maduro realça a elevada "taxa de rejeição" do candidato apoiado pelo Chega e realça a vitória de António José Seguro que "desta vez foi grandinha" e não "poucochinha" - numa alusão às críticas feitas no passado ao ex-líder do PS após umas europeias.
No programa Conversa de Eleição da Renascença, Miguel Poiares Maduro sublinha que houve "uma derrota clara" de André Ventura. O antigo ministro do PSD recorda que o líder do Chega se propôs como líder da direita e ironiza que, afinal, "a direita é muito pequenina" e que "há pouco de direita" para Ventura liderar por ter "crescido muito pouco" face a resultados anteriores.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ainda assim, Miguel Poiares Maduro reconhece que "continua a existir um risco real de André Ventura poder vir a ganhar eleições legislativas, num contexto de fragmentação em que um crescimento, mesmo que gradual, criam o risco de a determinada altura ser o maior dentro de partidos mais pequenos".
Já Fernando Medina enaltece as eleições presidenciais como a noite em que venceu a democracia e considera que o candidato apoiado pelo Chega "perdeu em toda a linha" ao ficar aquém do resultado esperado. O antigo ministro das Finanças considera que o crescimento de Seguro foi "esmagador" e o do adversário "marginal", defendendo que Ventura falhou o objetivo de ser o líder da direita depois de não ter conseguido unir o centro-direita.
O antigo ministro das Finanças sublinha que "dois terços do eleitorado" disse que não [a André Ventura] e considera que pode ter ficado mais longe uma vitória do Chega, uma vez que noutras eleições com centro-direita e PS na corrida a "tendência de bipolarização para os dois partidos do sistema é mais forte".
O antigo ministro das Finanças recusa que a vitória de António José Seguro seja um "balão de oxigénio para o PS" ou que possa ser reclamada pelo partido. Fernando Medina entende que o resultado é uma vitória apenas do candidato. Ainda assim, no programa Conversa de Eleição da Renascença, o dirigente do PS diz que o partido tem lições a tirar com as eleições presidenciais deste ano.
Medina sublinha que Seguro "é o político português com mais votos" e que "isso não é do PS". No entanto, entende que o resultado mostra ao PS que, "quando há uma personalidade que tão bem se adaptou ao contexto, que não há nenhum anátema no país em se votar num candidato do PS". Ainda assim, Medina realça que Seguro "tem um posicionamento político diferente ao que o PS tinha na liderança anterior" - numa referência a Pedro Nuno Santos.
Miguel Poiares Maduro admite a possibilidade de haver "instabilidade política sem instabilidade governativa". O antigo governante do PSD recorda que António José Seguro foi claro ao afirmar que o "chumbo do Orçamento não significa a dissolução da Assembleia da República".
Poiares Maduro considera que, se por um lado é sinal de estabilidade, essa posição "vai libertar o Chega e o PS para poderem chumbar o Orçamento e Montenegro pode ver-se na iminência de ter que governar sem orçamento aprovado".
O catedrático assume que o primeiro-ministro pode dizer que não governa sem Orçamento, mas nesse caso "passa a ser ele o causador da crise política".
Fernando Medina considera que André Ventura "vai querer subir a parada" no próximo Orçamento do Estado, ou no seguinte, e admite que o líder do Chega "não vai aguentar três anos sem tentar provocar uma crise".
Ainda assim, o antigo ministro das Finanças desdramatiza a governação em duodécimos já admitida pelo Presidente da República eleito. Governar em duodécimos "é muito bom para as finanças públicas portuguesas. Os tetos de despesa ficam congelados nos níveis do ano anterior e não incorporam a inflação (...) e evitam-se disparates orçamentais", defendeu.
Sobre o futuro e a instabilidade que resulta da fragmentação política, Miguel Poiares Maduro admite que, em algum momento, PS e PSD se possam unir num bloco central apesar dos riscos. O antigo ministro do PSD considera que o Partido Social-Democrata tem mais pontos em comum com o PS do que com o Chega, apesar de admitir que no partido há outros pontos de vista e estratégias.
Sobre a relação e o posicionamento do primeiro-ministro nas relações partidárias, Fernando Medina volta a considerar "errada" a aproximação ao Chega em alguns pontos e defende que há um lado do PSD que aguarda o regresso de Pedro Passos Coelho.