Medina defende reconstrução com despesa pública: "Fundos comunitários são péssimos para situações de urgência"

Fernando Medina considera que "seria muito mau" que o atual Governo chute o financiamento para a recuperação das zonas afetadas pelas tempestades para fundos comunitários, para não se recorrer ao défice e à dívida. O antigo ministro das Finanças entende que o apoio às autarquias pode ser feito através de despesa pública.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

No programa Conversa de Eleição da Renascença, o antigo governante diz que "se deve evitar o discurso dos fundos comunitários", uma vez que "são péssimos para situações urgentes" como as que se vivem no país e que precisam de "agilidade" na entrega dos apoios. Medina sugere que o Governo entregue diretamente as verbas às autarquias, através de contratos acordados, e que o apoio pode surgir "através de dívida pública".

Sobre o risco de haver défice orçamental no país, Fernando Medina entende que é "prematuro" fazer essa leitura, tendo em conta que ainda não se percebeu a dimensão dos gastos que o Estado vai ter com a recuperação do país. Em muitas situações, ainda se aguarda por saber que ajudas a população irá receber das seguradoras, em alguns casos.

O antigo responsável pelas Finanças realça, contudo, que "haver défice público associado a uma catástrofe e despesa de investimento (...) é perfeitamente normal".

Também Miguel Poiares Maduro considera que é difícil, nesta altura, perceber se o país terá ou não défice orçamental, devido à falta de detalhes sobre os estragos, mas reconhece que "é expectável, possível e a circunstância para haver défice".

Sobre o Orçamento do Estado, o social-democrata entende que o Governo pode beneficiar politicamente com a situação deixada pelas tempestades. "Parece mais difícil que qualquer força política, incluindo o Chega, crie dificuldades ao próprio Orçamento, porque o Governo irá apresentar um OE para fazer face às despesas de recuperação", defendeu.

O antigo ministro-adjunto para o Desenvolvimento Territorial do PSD reforça, no programa da Renascença, que na fase de reconstrução é necessário que as cidades avaliem uma reorganização.

"Os processos de reconstrução devem ser feitos na lógica de aumentar a resiliência. É importante que a pressa não seja inimiga da perfeição (...) é necessário usar a oportunidade para, do ponto de vista urbanístico, construir e pensar as cidades de forma mais resiliente para estas circunstâncias, porque elas vão repetir-se", destaca.

MAI demite-se e Montenegro assume. "Quanto mais tempo demorar (a escolher sucessor) mais se especula sobre remodelação alargada do Governo"

Miguel Poiares Maduro considera que a demora de Luís Montenegro, há quase uma semana sem assumir a pasta da Administração Interna, pode "aumentar a especulação sobre a remodelação alargada do Governo". O social-democrata já chegou a defender um perfil como o do antigo governante Marques Guedes para o novo responsável pelo Ministério da Administração Interna, mas não quis adiantar mais nomes e quadros elegíveis.

O antigo ministro do PSD não quis alargar os comentários à demissão de Maria Lúcia Amaral, mas considerou que o timing escolhido para a saída "não é o ideal", por ter acontecido em plena crise.

Já Fernando Medina entende que a saída de Maria Lúcia Amaral foi o fim de um acumular de erros, a começar "pela escolha feita pelo primeiro-ministro". O socialista entende que "é preciso encontrar alguém (para a pasta) que não seja Luís Montenegro" e que a procura pelo sucessor deve ser feita depois de o primeiro-ministro garantir que "o processo de reconstrução está seguro", já com entendimento entre Governo e municípios afetados, no "estabelecimento das verbas para dar aso à celebração de contratos".