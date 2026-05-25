Incêndios: “Temo que venhamos a ter um verão muito complicado”

Numa altura em que há um reforço de meios no terreno para o combate a incêndios e ainda decorrem os trabalhos de limpeza de terrenos nas regiões afetadas pelo mau tempo, o antigo ministro do PSD Miguel Poiares Maduro diz "temer" que o próximo Verão seja "muito complicado" em matéria de fogos florestais.

O social-democrata considera importantes algumas medidas tomadas, mas recorda que as consequências da passagem das tempestades no início do ano trazem um risco acrescido para o país. No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Miguel Poiares Maduro diz que a medida do Governo para financiar a limpeza de terrenos é "importante", mas avisa que "não será fácil aplicar e em pouco tempo".

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O antigo governante recorda que cresceu na região Centro e que, pelo que conhece, há muitas pequenas propriedades e de vários proprietários o que "torna muito difícil acionar os mecanismos de limpeza".

Por outro lado, Poiares Maduro lembra que o comboio de tempestades mostrou que os municípios não têm recursos suficientes. "Gostaria que aquilo que está a ser feito fosse suficiente para impedir riscos para o Verão, mas temo que venhamos a ter um Verão muito complicado", afirma.