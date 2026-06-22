Fundo soberano preocupa: "Portugal não tem receita"

O antigo ministro do PSD Miguel Poiares Maduro confessa alguma "preocupação" com o objetivo do Governo de criar um fundo soberano para investimento em empresas.

A medida foi lançada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no congresso do PSD do fim de semana, e o social-democrata Poiares Maduro confessa que lhe "é difícil conceber de onde é que podem vir os recursos do Estado".

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A informação sobre a proposta do Governo, anunciada este domingo, é ainda escassa, mas o comentador realça, no programa Conversa de Eleição da Renascença, que o historial de gerir empresas em Portugal "não é propriamente bom" e, por isso, a entrada do Estado em novos setores da economia "suscita preocupação".

O social-democrata enaltece que os países em que o fundo soberano é já uma realidade, como a Noruega e os Emirados, são estados com excedentes muito grandes – que resultam, por vezes, de matérias como o petróleo e questiona onde é que Portugal pode obter os recursos para este fundo.

Antes das questões sobre o financiamento, o antigo ministro das Finanças Fernando Medina diz ter questões sobre a estratégia do Governo. Questiona o porquê da mudança de posicionamento de um partido que chegou a planear diferentes privatizações. "Relembro que em tempos idos, o PSD defendia a privatização da Caixa Geral de Depósitos ou das Águas de Portugal e agora vira a agulha para um alinhamento político de aquisição de participações relevantes em empresas estratégicas?", questiona.

Fernando Medina realça que as únicas opções de recursos do Estado são: os recursos dos atuais portugueses contribuintes via criação de défice orçamental ou de aumento de impostos ou como alternativa recursos dos futuros contribuintes através da emissão de dívida pública. O socialista fala num anúncio feito de forma "atabalhoada" e de uma viragem de 180 graus na posição do partido que forma o Governo.