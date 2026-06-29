Portugal preparado para um sismo como na Venezuela? Dispositivo tem "falhas gritantes"

Fernando Medina entende que é na formação cívica que deve existir "um esforço que as autoridades". Considera que é uma obrigação fazer mais e promover com mais intensidade não só exercícios anuais como informação regular. "Nós, cada dia que passa, estamos sempre mais perto de uma ocorrência desta natureza, porque irá acontecer", avisa.

Antigo ministro do PS e ex-autarca de Lisboa, Fernando Medina indica que em Portugal ainda há habitações que não cumprem os padrões de resistência sísmica, mas realça que um dos fatores mais preocupantes é "o baixo nível de preparação da população sobre que fazer em situação de sísmica" e sobre o papel que cada um terá. "Não é para mim nada claro, por exemplo, que seja presente na cabeça das pessoas se devem sair de casa ou não e onde é que se devem colocar perante um sismo", realça.

Os dois sismos que abalaram a Venezuela, na última semana, foram tema no programa Conversa de Eleição da Renascença . Além de analisarem as dificuldades na recuperação do país da América do Sul, os dois antigos ministros – Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro – refletem sobre a capacidade de resposta de Portugal face o risco de ocorrer um sismo no país.

O antigo ministro das Finanças Fernando Medina alerta para a falta de preparação em Portugal para dar resposta a um sismo. O ex-governante começa por realçar as falhas registadas na Proteção Civil nacional em situações recentes que considera "serem motivos de preocupação".

O antigo governante confessa ainda que a dimensão da preparação das entidades de Proteção Civil "levanta preocupações". O antigo ministro recorda os últimos eventos como as tempestades e os incêndios para dar como exemplo algumas falhas. "Nós temos tido a sucessão de vários eventos de proteção civil de grande dimensão e se há coisa que infelizmente não podemos retirar é um sentimento de tranquilidade", defende.

Fernando Medina acredita que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, esteja já atento, mas realça que o dispositivo apresenta "falhas gritantes" e que é exigível um sistema mais robusto.

Miguel Poiares Maduro reconhece as mesmas falhas, apesar de sublinhar que a capacidade de resposta em Portugal será melhor que a de países como a Venezuela em que as instituições já estavam em crise. O social-democrata reconhece que, em Portugal, as instituições estiveram "longe de ser perfeitas" na capacidade de resposta aos últimos eventos, mas espera que os erros tenham ajudado as autoridades a tornarem-se mais "resilientes".

PSU. Poiares Maduro espera que Governo tenha "aprendido"

O social-democrata já tinha criticado o Governo por procurar entendimentos com o Chega e espera que desta vez o executivo "tenha aprendido", depois de ter alcançado um acordo com o PS para aprovar a Prestação Social Única (PSU). Miguel Poiares Maduro entende que o PS tem outra "responsabilidade" que o Chega num processo negocial.

Também o socialista Fernando Medina concorda que é "bom" o acordo conseguido entre PS e Governo, mas tem dúvidas de que o mesmo represente um novo passo na relação entre os dois.

Medina tem dúvidas de que o executivo tenha aprendido a excluir o Chega das relações. "Eu não vou tão longe a tirar essas conclusões, porque isso era partir de um pressuposto que Luís Montenegro e o seu núcleo político fizeram uma aprendizagem e uma mudança. Eu acho que ninguém pode dizer que isso aconteceu, até porque até agora aplicaram sempre a estratégia contrária", diz sobre a relação do Governo com o Chega e o PS.

Fim do excedente? "Governo devia ter prevenido"

O antigo ministro das Finanças é crítico às opções do Governo e avisa que as mesmas vão ser "pagas no médio prazo" pelo país.

Na semana passada o FMI lançou um relatório com previsões de saldo nulo Portugal em 2026 e no próximo ano e um regresso ao défice em 2028.

Fernando Medina destaca as previsões como resultado das opções do Governo e do desparecimento do PRR. O antigo ministro diz que a queda no investimento vai ter impacto no PIB e no emprego. Fenando Medina diz que o executivo "devia ter prevenido" e não seguido o caminho de satisfazer "os descontentes" da administração pública.