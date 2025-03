Descarbonização: Europa deve dar “exemplo de humanismo”, diz Nuno Fitas Mendes

Nuno Fitas Mendes acredita que é possível uma economia “livre de carbono”.

O administrador executivo da REN Portgás está convencido de que a descarbonização é uma meta exequível e que cabe aos países europeus darem o exemplo de “cidadania” e de “humanismo” ao mundo.

“Só podemos fazer uma coisa. É através do exemplo demonstrar que é possível termos uma economia livre de carbono. Não conseguimos forçar as outras nações, porque elas são soberanas”, apontou Nuno Fitas Mendes durante o Conversas na Bolsa, na sexta-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto.

Perante a impossibilidade de a “descarbonização” ser imposta aos outros países, o especialista em energia acredita que essa imposição vai chegar pela própria natureza.

“Não tenho grandes dúvidas que a natureza vai começar a dar mecanismos de feedback, como já deu (…) e vai ser difícil ignorá-los”, alertou. “A única esperança que podemos ter é que a Europa, quando chegarmos a esse momento, esteja bem preparada e consiga mostrar ao mundo que é possível descarbonizar uma sociedade”. Porque, acrescentou,“só através da manutenção do modelo de cidadania e de humanismo podemos vir a servir de exemplo”.

Para o especialista em energia o principal desafio a medio prazo é o desenvolvimento económico sem comprometer o futuro das próximas gerações.

“Já não é admissível continuarmos a evoluir baseados nos índices de consumo energético, o desafio é conseguirmos continuar a evoluir, mas com eficiência energética”, apontou o engenheiro referindo que, segundo o estudo World Energy Council que considera a segurança do abastecimento, a sustentabilidade e o património energético de cada país, Portugal até não está mal.

“Portugal nesta tabela está em 2023 no 17º lugar, a melhor pontuação que tivemos a nível mundial foi a décimo quarto lugar em 2021. Isto não é mau”, sublinhou Nuno Fitas Mendes lembrando que a posição nacional entre 130 estados é reflexo das políticas públicas.

“É impossível ter esta classificação sem termos tido políticas que ,no longo prazo, tenham sido bem pensadas e executadas. Nós não teríamos esta classificação se assim não fosse”, rematou.

Referindo-se a Portugal como “uma referência no que toca à inovação e à adoção de novas tecnologias” capaz de atrair investidores, o administrador executivo da REN Portgás lembrou, no entanto, que falta o país “ganhar escala” e investir na internacionalização do conhecimento.

“O capital humano que existe em Portugal nesta área é fortíssimo, ou seja, nós temos muito know-how. Sabemos utilizá-lo” reconheceu.

“Mas, o que é que podemos fazer mais? questionou. “Podemos ter mais escala, podemos fazer mais parcerias, podemos internacionalizar mais a vinda de empresas para Portugal , o que não tem sido difícil”. E, acrescentou “importava agora levarmos o know-how que temos para fora de Portugal”.