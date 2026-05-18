Alto Douro Vinhateiro: “Há um grande caminho a percorrer", avisa Castro Almeida
18 mai, 2026 • Isabel Pacheco
Os 25 anos do Douro como Património Mundial trouxeram ao Palácio da Bolsa o ministro da Economia para mais uma edição do “Conversas na Bolsa”, organizada pela Associação Comercial do Porto. Castro Almeida elogiou o papel do Douro na coesão territorial e apontou desafios para o futuro da região.
No ano em que o Alto Douro Vinhateiro celebra 25 anos como Património Mundial da Unesco, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, reconhece “o valor excecional” da região, que foi a que mais cresceu no Norte do país desde 2001.
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