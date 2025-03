Europa. Liderança precisa-se!

O que designamos de "sociedade ocidental" é o produto de um complexo cruzamento de culturas e movimentos sociais. Tem raízes profundas nas civilizações grega e romana de onde recebeu as principais influências nas áreas do direito, da filosofia, da política, da literatura e da arte.

A tradição judaico-cristã moldou as crenças religiosas, os valores morais e a visão do mundo. Os movimentos renascentista e iluminista promoveram o racionalismo, o individualismo e as bases do desenvolvimento científico que abriram caminho à revolução industrial e à sociedade tecnológica dos nossos dias. A revolução francesa legou-lhe os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade, declarou os direitos universais do homem e do cidadão, estabeleceu as bases das repúblicas democráticas, instituiu a separação de poderes e influenciou os sistemas jurídicos dos estados modernos.

Esta história com mais de dois milénios moldou o essencial da matriz política, cultural e ideológica que define a identidade do mundo ocidental.

Os países que herdaram esta longa tradição são maioritariamente democracias liberais, defendem os direitos humanos, são estados de direito com eleições livres, praticam a separação de poderes, têm economias de mercado e aplicam a lei de forma igual a todos os cidadãos. São países com instituições sólidas e economias desenvolvidas, apoiadas no progresso científico, na tecnologia e na inovação.

O que hoje melhor define a sociedade ocidental não é tanto a geografia, porque em termos alargados abrange países tão diversos com os EUA, a Itália, a Austrália, o Brasil ou Israel, mas o complexo de crenças e valores partilhados pelos seus cidadãos. A sociedade ocidental existe porque os seus membros acreditam na dignidade humana e nos direitos do homem, na justiça e no estado de direito, na liberdade e autonomia individuais, na democracia e na participação cívica, na economia de mercado, no conhecimento e na educação, na inovação e no progresso tecnológico, na solidariedade e na responsabilidade social. Estas crenças apoiam-se nos valores da dignidade humana, da liberdade, da justiça, da solidariedade e da inclusão. São eles que garantem a coesão social, o sentimento de pertença e a confiança nas instituições, fornecendo a base comum para o diálogo, a cooperação e uma visão do futuro, apesar dos particularismos históricos, políticos e culturais de cada país.