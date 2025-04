A dupla coincidência da morte de um Santo

O Papa mariano do “Totus Tuus”, que sempre elogiou a prática constante do rosário e o recitava frequentemente em público, nos primeiros sábados de cada mês (devoção pedida pela Virgem, nas aparições de Fátima), morreu no primeiro sábado de abril.

João Paulo II morreu numa feliz coincidência: a data da sua morte confirmou a inseparável ligação do Papa a Nossa Senhora de Fátima e a Cristo , o Redentor do mundo.

A morte de João Paulo II, o grande apóstolo da Misericórdia de Deus, o Papa do “Não tenhais medo, abri as portas a Cristo”, ocorre durante as celebrações das vésperas liturgias desta Festa que ele próprio instituiu, a partir das revelações de Cristo a uma religiosa polaca, Santa Faustina Kovalska.

No fundo, o “dies natalis” deste grande Papa foi duplamente abençoado por Maria e Jesus, num abraço final que selou o envolvimento do seu pontificado com os portugueses e os polacos, mais concretamente, com Fátima e Cracóvia.

Sem pretensões exaustivas, é possível centrar o seu vasto pontificado na centralidade de Cristo e na consagração a Maria. Nesses dois pilares assenta, o essencial do seu magistério, o extraordinário impulso missionário, a sua força transformadora capaz de alterar sistemas políticos e económicos, a frescura e o dinamismo dos seus encontros e viagens pelo mundo fora, a atratividade junto de sucessivas gerações de jovens e a liberdade com que, nos últimos anos da sua vida, não escondeu a doença e a fragilidade.

João Paulo II gostava de repetir que o seu pontificado tinha durado apenas três anos (desde o dia em que fora eleito, a 16 de outubro de 1978, até ao dia do atentado, a 13 de maio de 1981) e que, desde então, a vida lhe tinha sido milagrosamente devolvida por Nossa Senhora.

Por três vezes, o Papa polaco veio a Portugal, visitou o Santuário de Fátima e rezou na Capelinha das Aparições.

Entre os muitos sinais de gratidão que manifestou à Virgem de Fátima, está a bala mortífera que Lhe ofereceu, hoje encastoada na Coroa preciosa que a Imagem original usa nas principais celebrações de 13 de maio a 13 de outubro.

Uma ligação tão entranhada à sua vocação de Pedro que só poderia ter terminado com Cristo a escancarar-lhe as portas do Céu, naquele primeiro sábado, 2 de abril de 2005, 24 anos depois do atentado que sofrera na Praça de São Pedro.