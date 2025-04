Aquela porta aberta

Dezembro de 1991. Sou auditora do Sínodo extraordinário dos Bispos para Europa. Todos os dias me surpreendo de estar naquele anfiteatro. De olhos postos no Papa João Paulo II, que preside, tenho a Igreja literalmente aos meus pés: cardeais, bispos, padres, leigos e, por fim, nós, os quatro jovens escolhidos na Jornada Mundial da Juventude de Czestochowa.

Somos os mais entusiasmados, sem dúvida. Muitos dos presentes parecem habituados. Vão-se logo embora quando acabam as sessões. Nós ficámos pregados ao chão de olhos grudados no Papa a ver se ele nos faz algum sinal. Acontece quase todos os dias. E nós descemos as escadas a correr, só para o cumprimentar e beber daquela humanidade vigorosa, daquele porte de homem livre, daquele sorriso que nos trespassa até à medula. Vamos lá para isso. Porque se toca Cristo quando se toca aquele homem.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Sínodo é feito de intervenções curtas que se sucedem. Muito variadas. Da Europa ocidental, discursos mais políticos. Do Leste, testemunhos em carne viva da Igreja perseguida durante décadas. João Paulo II escuta com atenção e a sua linguagem corporal é tão eloquente que arrepia. Se aprecia o que é dito, põe a mão em concha atrás da orelha, como para ouvir melhor. Se lhe parece menos oportuno, tamborila com os dedos na mesa. Se a discordância é mais séria, começa a passar as contas do terço. Se o que se ouve passa das marcas – e às vezes passa – abre a Liturgia das Horas e reza em silêncio ali mesmo. Guia-nos sem falar, só com a sua presença e a sua escuta exigente.

Um dia, chega-me à mão um convite para jantar com o Papa. Achei que era engano, quis devolver, esfreguei os olhos para ver melhor. Era verdade. João Paulo II jantava todos os dias com grupos de cerca de 12 pessoas presentes no Sínodo.

Chegado o dia, fomos conduzidos à Biblioteca do apartamento papal. Depois de apresentados um por um, João Paulo II avançou por um corredor. E nós atrás dele. Do lado esquerdo desse corredor, havia uma porta aberta. O Papa entrou. E nós atrás dele. Era a sua capela privada. Sem dizer uma palavra, ajoelhou-se e ficou ali cerca de dez minutos em silêncio. E nós com ele.