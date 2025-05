A economia de Francisco e o pontificado de Leão XIV. Continuidade ou renovação?

A eleição do Papa Leão XIV, ocorrida no passado dia 8 de maio, levantou-me de imediato uma questão – o que vai agora acontecer com o movimento da “Economia de Francisco”? Naturalmente, sendo o meu foco profissional a inovação social, este é um assunto que tenho acompanhado de perto, dada a grande afinidade de visões que apresenta com o que tenho defendido ao longo de quase 20 anos para um novo paradigma económico.

A “Economia de Francisco”, iniciativa lançada, em maio de 2019, pelo Papa Francisco, mas que foi objeto de um pacto global com o Papa apenas em setembro de 2022 (em Assis, Itália), visa repensar o sistema económico global, promovendo uma economia mais justa, inclusiva e sustentável. Inspirada nos valores de São Francisco de Assis, a proposta procura integrar ética, ecologia e solidariedade, desafiando as estruturas económicas tradicionais, que priorizam o lucro, muitas vezes em detrimento – ou, no mínimo, sem muita consideração - pela dignidade humana, e a do meio ambiente.

Numa das suas declarações mais marcantes, Francisco afirmou: “A economia mata quando exclui e quando destrói” (Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 53). Este apelo ecoou nos corações – e cabeças - dos jovens economistas e empresários reunidos em Assis, incentivando a criação de redes globais, comprometidas com a transformação do sistema económico. A ideia central é a de propor uma "economia que cuide", um sistema no qual o bem comum prevaleça sobre o lucro a qualquer custo.

Com a recente eleição do Papa Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, surge, pois, a interrogação sobre o futuro dessa iniciativa. Prevost, primeiro sumo pontífice norte-americano, tem uma trajetória marcada pelo seu trabalho missionário no Peru, e pelo seu compromisso com a justiça social. A escolha do nome Leão XIV remete, por outro lado, ao Papa Leão XIII, autor da encíclica Rerum Novarum (15 de maio de 1891, justamente há 134 anos), no contexto da revolução industrial, que estabeleceu as bases da Doutrina Social da Igreja, dando início a um processo de sistematização do pensamento social católico. Este paralelo, pode indiciar a intenção de Leão XIV de revitalizar, e aprofundar, os princípios da “Economia de Francisco”, contextualizando-os para o cenário atual. Um cenário no qual os Estados Unidos da América, com a nova presidência, têm desafiado e questionado publicamente, temas como a Diversidade e Inclusão.