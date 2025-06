​Um ponto simpático e o que ainda falta ao Porto de Anselmi

Uma estreia a pontuar frente ao rival mais difícil do grupo não pode ser encarada como negativa para o FC Porto. Já se sabia que o Palmeiras significaria um desafio exigente e o autêntico jogo à sul-americana no relvado do Metlife Stadium também nos mostrou que os dragões cresceram nalgumas dimensões do jogo, desde logo no equilíbrio defensivo, sobretudo a fechar a área própria.

Cláudio Ramos vestiu o casaco de herói e rubricou possivelmente a exibição mais vistosa de dragão ao peito. Zé Pedro e Marcano sobreviveram a dois tipos de avançados distintos (Vítor Roque, primeiro, e Flaco López mais tarde) e até Francisco Moura exibiu espírito de sacrifício e timing de corte, ao evitar golo certo ao conjunto de Abel Ferreira.

Houve ocasiões clamorosas para o Palmeiras, quer originadas por erros na construção (Alan Varela, que te aconteceu?), quer em situações em que o Palmeiras conseguiu virar rapidamente o jogo da direita para a esquerda com vantagem e ainda em cruzamentos para a área na parte final. O emblema da Invicta resistiu e mostrou em vários momentos uma solidez competitiva no setor mais recuado que não tinha aparecido com frequência em jogos desta dimensão em 24/25.