​Um Benfica de copo meio cheio e outro meio vazio

Não começou mal e não terminou mal a estreia do Benfica no Mundial de Clubes. Mas a primeira viagem encarnada na nova competição da FIFA teve demasiada turbulência a meio.

O início de jogo das águias em Miami foi de imposição ante um Boca mais interessado em levar o encontro para uma dimensão física e de ataques mais diretos, atraindo a pressão e procurando lançar passes longos para a frente. Inclinando para o lado de Carreras (sempre capaz de alternar movimentos, mas mais aberto neste desafio), ora com variações de flanco (como na grande ocasião de Bruma) ou em combinações mais trabalhadas pela esquerda, o Benfica conseguiu gerar perigo nos 20 minutos iniciais, até acabar superado num dos tais lances de bola alongada do Boca - Dahl perdeu duelo aéreo na direita, Florentino não cobriu Blanco da melhor maneira e falhou também a defesa da área, com Otamendi exposto ao rasgo de Merentiel.



O peso do primeiro golo em termos psicológicos teve dimensões diametralmente opostas para as duas equipas. O Boca galvanizou-se, o Benfica assustou-se e o marcador voltou a mexer, com Dahl outra vez a ficar em evidência pela negativa num duelo aéreo, desta feita na bola parada. O sueco é elemento estranho à faixa direita e isso notou-se igualmente na dimensão ofensiva, apesar de os encarnados terem buscado também aquele lado para criar ataques. Também nos duelos e pressão, o Benfica pareceu em inferioridade (questão do calor pode ter pesado).

A bola parada acabou por ser uma tábua de salvação do resultado. Em dois cantos, um a terminar a primeira parte e outro a caminhar para o minuto 90, Otamendi impôs-se na zona do primeiro poste, para ganhar um penálti e fazer um excelente golo de cabeça.