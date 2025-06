​Cinco ideias da segunda jornada do Mundial de Clubes

1. FC Porto e as crises que permanecem

A derrota com o Inter Miami leva os dragões para um cenário de quase eliminação, dependentes de vitória face ao Al Ahly, acompanhada de triunfo de Messi e companhia frente ao Palmeiras.

O jogo de Atlanta foi um espelho fiel do dragão de Anselmi: construtivo a espaços, em particular a partir do posicionamento mais cerebral de Fábio Vieira, capaz de potenciar as capacidades individuais de alguns dos principais jogadores, mas intermitente nas sequências com bola e a juntar uma pressão errática, em particular após o intervalo (embora Messi e Segovia já tivessem causado alguns estragos entrelinhas no 1º tempo).

A juntar a tudo isso, a leitura de Anselmi para mexer na equipa e no jogo a partir do banco continua a ter defeitos visíveis. É certo que o plantel é curto de qualidade, mas pedia-se mais coerência e uma visão estruturante. Continua a sair tudo ao lado.

2. A tensão de Lage, Kökçü e 45 minutos de procrastinação

A discussão entre Bruno Lage e Kökçü acabou a ofuscar de alguma maneira a goleada "natural" do Benfica sobre o Auckland mas o episódio de tensão espelha a intranquilidade que ainda reina no ninho da águia, sobretudo depois dos 2 títulos perdidos para o Sporting a fechar a temporada.

Os encarnados vivem muitas vidas num só jogo e depois da azáfama ante o Boca (começo bom, péssima reação ao primeiro golo sofrido e bola parada a decidir jogo muito travado), até perante a única equipa amadora do Mundial se viu um Benfica macio e pouco contundente nos 45 minutos iniciais.

A equipa inclinou o jogo para o lado de Di María (sem surpresas), ficou viciada em cruzamentos e deu pouco protagonismo a outros elementos com veia criativa como Pavlidis ou Kökçü. O cúmulo foi um penálti ao oitavo minuto de compensação para desbloquear o jogo, que foi diferente após o intervalo. A ebulição de Lage ou Kökçü foi a mesma, noutro sentido, dos jogadores, que construíram com mais nexo, diversificaram movimentos em fase ofensiva (Pavlidis mais móvel, por exemplo) e tiveram mais chegada à área. Não deu para os 10-0, mas as perspectivas de apuramento são boas.

3. Lucas, Kenan ou Youcef

O talento é uma coisa linda. E o Mundial, juntando jogadores de proveniências tão distintas, tem felizmente aportado alegria nesse caminho. Jogadores como Lucas Ribeiro, canhoto brasileiro a morar (veremos por quanto tempo...) no Mamelodi sul-africano, Kenan Yıldız, mago turco da Juve que destruiu a defensiva do Wydad ou Youcef Belaïli, lenda argelina que brilha no Espérance da vizinha Tunísia, deram-nos uma amostra do poder de um só jogador para resolver um encontro na base da magia e da irreverência.

4. O Flamengo de Filipe Luís

É um dos projetos mais atraentes do Mundial de Clubes e já tem bilhete assegurado para os oitavos como líder. Derrotou de forma sóbria o Espérance e superou o Chelsea com um início de segundo tempo brutal. Sempre na base do controlo, saindo de forma paciente e apoiada a partir de trás, com um mestre como Jorginho a gerir ritmos e a soltar o melhor passe, buscando cavalgadas dos laterais, sobretudo pela direita e com desequilibradores enérgicos e capazes de ocupar espaços distintos no último terço. Temos aqui a potencial surpresa do verão?

5. Estádios vazios

Não tem sido sempre assim, mas tendencialmente não há ocupação total das bancadas neste Mundial de Clubes. A imagem tem sido nalguns encontros absolutamente desoladora, embora compensada pela paixão de vários adeptos: a claque do Urawa só é surpresa para quem não conhece a realidade do futebol nipónico, os sul-americanos e as claques do Norte de África nunca nos falham.

