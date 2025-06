​O Mundial dos portugueses: a esperança da águia contrasta com a desilusão do dragão

Um jogo para a história do próprio clube foi o suficiente para trazer uma renovada esperança na primeira participação de sempre do Benfica no Mundial de Clubes. Ao bater pela primeira vez uma das «bestas negras» de várias décadas, o Bayern, o conjunto orientado por Bruno Lage deu-se ao luxo de terminar o grupo em primeiro lugar e de ter um caminho aparentemente mais desempoeirado até às meias-finais - evita possível confronto com o «todo poderoso» PSG nos quartos, desde logo. E sublinho bastante o aparentemente, porque o adversário nos oitavos pode andar a desiludir exibicionalmente nos últimos meses, mas possui um plantel brutal, venceu uma competição europeia recentemente e tem poder de adaptação, quer em termos táticos quer na versatilidade de alguns jogadores.

A vitória face ao Bayern, mesmo que seja uma equipa bem distinta deste Chelsea, deve guiar o caminho para o confronto face aos «blues» de Londres: saber valorizar os momentos de posse de bola, sair de forma mais ordenada, conseguindo a espaços atrair a pressão do rival, através de uma primeira fase de construção mais ponderada em zonas baixas para depois sim poder verticalizar e acelerar mais perto do último terço, ter margem para aproveitar situações em campo aberto e saber defender de forma coordenada, se necessário com homens atrás (pode dar jeito ante um provável 3-2-5 na fase ofensiva dos londrinos).

Trubin poderá ter de voltar a ser gigante, Otamendi e António Silva devem manter o nível sóbrio e eficaz a fechar a área e os médios, independentemente dos que forem titulares, devem ter a consciência de que o jogo não se tratará apenas de anular Enzo e companhia. À direita, e na última dança de águia ao peito, veremos se Di María volta a mostrar o compromisso do duelo face aos bávaros, até na vertente defensiva.

Já o dragão de Anselmi voou mais cedo de volta a casa, depois de uma prestação que de surpreendente teve pouco - sobretudo para quem seguiu à risca os últimos meses portistas e conhecia minimamente os 3 adversários no torneio estadounidense. Mudanças de sistema em jeito experimentalista, papéis em alternância permanente para determinados jogadores (flagrante exemplo de Fábio Vieira), substituições difíceis de entender e demasiada preocupação/fixação com a forma de jogar e os encaixes no sistema do adversário.