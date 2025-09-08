A Católica e o imperativo da renovação do Ensino Superior

O sistema de Ensino Superior Público está em sobrecapacidade. A queda de 16% para menos de 50.000 do número de candidatos em 1.ª fase ao ensino superior levou a uma queda de 12% no número de colocados para cerca 44.000, números próximos dos valores de 2019.

Soubemos agora que mais de 10% destes alunos (4.400) não se matricularam no curso em que foram colocados, pelo que sobram quase 16.000 vagas por preencher. No concurso de 2.ª fase houve nova quebra do número de candidatos de 13,6% o que acentua o sentimento de redução de procura num sistema universitário público que oferece mais de 55.000 vagas para menos de 50.000 candidatos.

Dada a desadequação da oferta face à procura e a percepção de menor atratividade das instituições do interior do país e do ensino politécnico, temos uma crise que afeta de forma desproporcionada algumas instituições, colocando em causa a sua viabilidade futura. Várias Institutos Politécnicos e Escolas Politécnicas não conseguem preencher nem metade das vagas oferecidas.

Em vez de uma reflexão aprofundada sobre as causas e soluções para este desafio, as energias atuais do país nesta área estão a ser focadas a discutir o descongelamento ou não das propinas. Discutir este tema é uma forma excelente de evitar enfrentar a realidade.

E a realidade é de sobrecapacidade do sistema ao nível do primeiro grau de licenciaturas, fruto do inverno demográfico que o país está a atravessar, com um número de nascimentos anual a estabilizar nas últimas duas décadas em torno dos 85.000, e um aumento das vagas oferecidas pelo ensino superior público nos últimos anos.

Mas também importa dizer que o ensino superior português tem qualidade elevada, com áreas de excelência, e desempenha um importante papel no desenvolvimento económico e científico do país, tanto dos grandes centros urbanos como das regiões mais periféricas e do interior. Isso leva ao imperativo de manter o sistema ágil, resiliente e em crescimento. Mas para isso ser conseguido, as instituições de ensino superior têm que se renovar e encontrar novos mercados. Isso envolve três caminhos complementares que cada instituição deve desenvolver após uma análise das suas competências e contexto:

Especialização inteligente em áreas de forte competência, de forte procura ou onde possa ter um papel especial no desenvolvimento da região onde está inserida;

Processo de reestruturação, adequando o portfólio das suas escolas e cursos às necessidades do mercado e à estratégia da instituição;

Aposta na internacionalização, abrindo os seus cursos a novos mercados em particular mercados grandes e exigentes como o europeu.

A Universidade Católica Portuguesa, por não ter financiamento público e depender das suas capacidades de criar valor no mercado, implementou este processo de renovação mais cedo que as universidades públicas e é um caso a estudar.

Em termos de estratégia e especialização, assumiu-se como a única universidade de cariz nacional (campus em Lisboa, Porto, Braga e Viseu), foi pioneira em áreas inovadoras no país como a Biotecnologia, e desenvolveu cursos e escolas em forte proximidade com as empresas e o mercado profissional, em particular em áreas como a Gestão, o Direito e as Ciências da Comunicação, onde oferece dos melhores cursos do país.

Em termos de reestruturação, depois de uma reflexão estratégica, a UCP adequou o seu portfólio de escolas e cursos à realidade do país. Por exemplo, há cerca de 12 anos decidiu fechar a Escola de Engenharia por considerar que a oferta pública nesta área era adequada em termos de dimensão e qualidade às necessidades do país, não sendo necessário nem viável uma oferta sem financiamento público.

Já na área da Medicina identificou a enorme necessidade que o país tinha para a formação de médicos e apercebeu-se do imobilismo das escolas de medicina públicas que não estavam disponíveis para aumentar o número de vagas mesmo com financiamento público. Iniciou então há uma década o desenvolvimento da Faculdade de Medicina, projeto pioneiro que depois de enfrentar inúmeros desafios e resistências, culminou na abertura há três anos da primeira oferta de formação médica não estatal, um curso muito inovador e com enorme qualidade que permitiu acabar com o oligopólio das escolas públicas e abriu o mercado nacional ao aumento de vagas em medicina e à oferta de novos cursos.

Em termos de internacionalização é ímpar o exemplo da Católica Lisbon School of Business and Economics, que iniciou a sua internacionalização há 20 anos, contratou professores internacionais, entrou nos rankings internacionais, e investiu no mercado internacional, em particular Europeu. A escola conseguiu duplicar em 10 anos a sua dimensão, mantendo as vagas e qualidade dos cursos de licenciatura em Economia a Gestão, mas aumentando oito vezes a dimensão dos seus programas de mestrado, que este ano receberam 800 novos alunos dos quais 75% são internacionais.

Aliás, hoje é publicado o ranking mundial dos melhores mestrados em Gestão do Financial Times, no qual a CATÓLICA-LISBON está presente no TOP30 mundial há vários anos, tanto no Mestrado em Gestão anunciado hoje, como no Mestrado em Finanças anunciado em junho.

Este exemplo de internacionalização foi seguido com grande sucesso por outras Escolas da Universidade Católica em que cursos de licenciatura de Medicina Dentária ou de Mestrado em Estudos de Cultura ou em Direito têm um elevado número de alunos internacionais e estão também nos rankings mundiais.

Hoje em dia, a Universidade Católica Portuguesa está em franco crescimento em áreas chave, recebe milhares de alunos internacionais todos os anos, expandiu o seu campus no Porto, abriu a Faculdade de Medicina em Sintra e prepara-se agora para expandir o seu campus em Lisboa para permitir o crescimento da CATÓLICA-LISBON e de outras escolas, naquele que será o maior investimento no ensino superior português das últimas décadas, a realizar sem qualquer financiamento público.

Assim, o tema central em discussão não deve ser as propinas, as quais têm que subir para se ajustarem aos custos do ensino superior, darem folga financeira às instituições, e permitirem canalizar mais financiamento público para ação social, o que reforça a equidade na oportunidade de acesso à Universidade. O tema central em discussão deve ser a renovação do sistema de Ensino Superior Público para que, com especialização inteligente, adequação da oferta de cada instituição, e aposta na internacionalização, as Universidades e Politécnicos se afirmem como um fator competitivo diferenciador da economia e sociedade portuguesas.

Filipe Santos, Dean da Católica-Lisbon School of Business and Economics

Este espaço de opinião é uma colaboração entre a Renascença e a Católica-Lisbon School of Business and Economics