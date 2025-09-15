Menu
Duarte Silva
Opinião de Duarte Silva
Faz sentido ainda falar em gestão da mudança?

15 set, 2025 • Duarte Silva • Opinião de Duarte Silva


Não há tempo para aplicar um guião clássico. Já não se gere a mudança por capítulos, com etapas, de check-list na mão, como um projeto. Vive-se em mudança permanente.

Durante décadas, a “gestão da mudança” foi um dos braços mais poderosos da ciência da gestão. Surge, como disciplina, sobretudo na segunda metade do século XX. Kurt Lewin é considerado o “pai” deste campo, com o seu célebre modelo da década de 40 unfreeze-change-refreeze, introduzindo a noção de que mudar é um processo estruturado.

Nos anos 80 e 90, proliferaram modelos como os de Kotter (os famosos 8 passos), Bridges, ADKAR, entre outros. Era uma época em que as empresas começavam a lidar com reestruturações, fusões, globalização, e o início da digitalização. A mudança era vista como um projeto, com princípio, meio e fim.

Todos estes modelos partem da ideia de que a mudança é um fenómeno delimitado no tempo: algo que se planeia, comunica, gere resistências e depois estabiliza. A visão subjacente é linear e relativamente previsível: desenha-se um plano, envolvem-se as pessoas, aplicam-se ferramentas.

No entanto, esta visão entra hoje em choque com o contexto que nos circunda: aceleração digital e social, onde não há pausa entre mudanças; ambientes VUCA/BANI, onde se respira volatilidade, ansiedade e não-linearidade; e organizações expostas a múltiplos choques em simultâneo (mercados, política, clima, inteligência artificial, cultura).

O resultado? Não há tempo para aplicar um guião clássico. Já não se gere a mudança por capítulos, com etapas, de check-list na mão, como um projeto. Vive-se em mudança permanente.

Ainda assim, vários elementos do legado da gestão da mudança permanecem relevantes. Em primeiro lugar, a comunicação clara: gerir narrativas e dar sentido ao que acontece continua central. Em segundo lugar, a empatia: é preciso compreender o impacto humano da mudança. Em terceiro lugar, o envolvimento e a liderança: líderes devem dar o exemplo, estar presentes e inspirar. Por fim, alguma estrutura: pequenas ancoragens (checkpoints, atualização da visão, celebração de conquistas, clarificação de milestones) fornecem alguma orientação no meio do caos.

O mapa completo perdeu a sua utilidade, mas as bússolas sobrevivem. O que podem, então, as organizações fazer?

Mais do que procurar fórmulas vencedoras, devem cultivar agilidade, preparar equipas para se ajustarem rapidamente e privilegiar experimentação e prototipagem – uma mentalidade de test & learn. É crucial que se crie uma cultura de aprendizagem contínua, onde o erro é fonte de conhecimento, e não uma falha ou um estigma. Convém também reforçar as condições para o desenvolvimento da resiliência e do bem-estar. Mudar também significa navegar emoções, que podem ser fonte de rutura. Por fim, tratar a comunicação como um diálogo contínuo, e não tendo por base uma lógica de anúncios pontuais.

A gestão da mudança foi, e é, um contributo valioso. Mas talvez esteja na hora de deixar para trás a ilusão de que a mudança é algo que se gere do início ao fim. É imprevisível.

Precisamos de líderes e organizações capazes de dançar com ela, de a incorporar como estado permanente, e de transformar turbulência em energia criativa.

É sobre transformar a organização numa máquina de aprender e caminhar para o que costumo chamar de “domesticação do inesperado”.

Duarte Afonso Silva, Development Manager Executive Education na Católica Lisbon Business School & Economics

Este espaço de opinião é uma colaboração entre a Renascença e a Católica-Lisbon School of Business and Economics

