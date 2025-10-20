​A violência invisível: abuso espiritual e de consciência na Igreja Católica

O abuso espiritual e de consciência no seio da Igreja Católica é uma forma de violência silenciosa, muitas vezes ignorada, mas com consequências devastadoras. Ao contrário da violência sexual, que tem vindo a ser mais reconhecida e denunciada, estas formas de abuso permanecem envoltas em silêncio, por vezes confundidas com zelo pastoral ou orientação espiritual.

Este tipo de abuso ocorre quando há uma manipulação da fé, da autoridade religiosa ou da relação pastoral para controlar, silenciar ou subjugar. Pode manifestar-se em contextos como a confissão, a direção espiritual ou o aconselhamento, e envolve frequentemente a imposição de culpa, medo ou dependência. A linguagem religiosa é usada para anular a autonomia da pessoa, criando uma relação assimétrica onde o poder espiritual é exercido de forma abusiva.

Apesar de subtis, os sinais existem e devem ser reconhecidos:

• Sentimento persistente de culpa ou indignidade espiritual

• Medo de desagradar à autoridade religiosa, mesmo em decisões pessoais

• Dificuldade em tomar decisões sem aprovação externa

• Isolamento emocional ou espiritual

• Perda de confiança na própria fé ou identidade

Estes sinais não devem ser desvalorizados. São indicadores de uma relação abusiva que, embora envolta em linguagem espiritual, impacta profundamente o bem-estar psicológico da vítima.

Prevenção e resposta: qual o papel da Igreja?

Combater o abuso espiritual e de consciência exige uma resposta firme e estruturada. É fundamental investir na formação dos agentes pastorais, promovendo uma cultura de respeito pela liberdade interior e pela dignidade de cada pessoa. A escuta e o acompanhamento espiritual devem ser espaços seguros, nunca instrumentos de dominação.

No Grupo VITA, estamos também preocupados com estas formas de violência, que tantas vezes permanecem invisíveis. A Igreja tem aqui uma oportunidade histórica: reconhecer esta realidade, escutar as vítimas e assumir o compromisso de erradicar práticas abusivas com coragem e transparência.

A confiança reconquista-se com palavras ligadas a ações concretas. E isso começa com a possibilidade de dar voz às vítimas, escutá-las sem julgamento e garantir que nunca mais se confunda espiritualidade com submissão.