Menu
Renascença Renascença
Convidado
Opinião de Convidado
A+ / A-

​A violência invisível: abuso espiritual e de consciência na Igreja Católica

20 out, 2025


A confiança reconquista-se com palavras ligadas a ações concretas.

O abuso espiritual e de consciência no seio da Igreja Católica é uma forma de violência silenciosa, muitas vezes ignorada, mas com consequências devastadoras. Ao contrário da violência sexual, que tem vindo a ser mais reconhecida e denunciada, estas formas de abuso permanecem envoltas em silêncio, por vezes confundidas com zelo pastoral ou orientação espiritual.

Este tipo de abuso ocorre quando há uma manipulação da fé, da autoridade religiosa ou da relação pastoral para controlar, silenciar ou subjugar. Pode manifestar-se em contextos como a confissão, a direção espiritual ou o aconselhamento, e envolve frequentemente a imposição de culpa, medo ou dependência. A linguagem religiosa é usada para anular a autonomia da pessoa, criando uma relação assimétrica onde o poder espiritual é exercido de forma abusiva.

Apesar de subtis, os sinais existem e devem ser reconhecidos:

• Sentimento persistente de culpa ou indignidade espiritual

• Medo de desagradar à autoridade religiosa, mesmo em decisões pessoais

• Dificuldade em tomar decisões sem aprovação externa

• Isolamento emocional ou espiritual

• Perda de confiança na própria fé ou identidade

Estes sinais não devem ser desvalorizados. São indicadores de uma relação abusiva que, embora envolta em linguagem espiritual, impacta profundamente o bem-estar psicológico da vítima.

Prevenção e resposta: qual o papel da Igreja?

Combater o abuso espiritual e de consciência exige uma resposta firme e estruturada. É fundamental investir na formação dos agentes pastorais, promovendo uma cultura de respeito pela liberdade interior e pela dignidade de cada pessoa. A escuta e o acompanhamento espiritual devem ser espaços seguros, nunca instrumentos de dominação.

No Grupo VITA, estamos também preocupados com estas formas de violência, que tantas vezes permanecem invisíveis. A Igreja tem aqui uma oportunidade histórica: reconhecer esta realidade, escutar as vítimas e assumir o compromisso de erradicar práticas abusivas com coragem e transparência.

A confiança reconquista-se com palavras ligadas a ações concretas. E isso começa com a possibilidade de dar voz às vítimas, escutá-las sem julgamento e garantir que nunca mais se confunda espiritualidade com submissão.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.