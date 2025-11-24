Center on Longevity Leadership: Preparar líderes para a era da longevidade

Vivemos mais tempo do que nunca e esta transformação demográfica está a alterar profundamente a economia, a sociedade e o mundo do trabalho. Em 2030 haverá 1,4 mil milhões de pessoas com mais de 60 anos, e em 2050 uma em cada seis terá mais de 65. A longevidade é uma conquista extraordinária, que coloca desafios reais na gestão do talento, na sustentabilidade dos mercados e na forma como organizamos as nossas carreiras. Ao mesmo tempo, abre oportunidades únicas para inovar e criar valor em todas as idades.

No trabalho, o impacto é claro: a escassez de profissionais qualificados coincide com o envelhecimento da força laboral. Até 2030, os trabalhadores acima dos 55 anos serão mais de um quarto da força de trabalho nos países desenvolvidos. Não integrar esta realidade significa perder conhecimento, capacidade de execução e competitividade. A liderança do futuro exige, por isso, políticas de empregabilidade intergeracional, carreiras flexíveis e aprendizagem contínua. Equipas multigeracionais combinam a fluidez digital dos mais jovens com a experiência estratégica dos mais seniores, um motor essencial de inovação e resiliência.

É neste contexto que a Universidade Católica Portuguesa lança o Center on Longevity Leadership, um hub pioneiro dedicado a preparar líderes e organizações para prosperarem na era da longevidade. A missão do Centro assenta em três atividades fundamentais: investigação sobre as dinâmicas da longevidade, desenvolvimento de programas de formação para líderes e profissionais ao longo da vida, e ligação ao ecossistema — empresas, decisores, académicos e a sociedade — para acelerar soluções concretas. O objetivo é claro: ajudar líderes e organizações a anteciparem mudanças e a transformarem a longevidade numa vantagem competitiva e social.

O Centro nasce igualmente inspirado e em diálogo com o trabalho internacional já desenvolvido no Stanford Center on Longevity, uma das referências mundiais nesta área. Esta ligação reforça o compromisso do Center on Logevity Leadership com a excelência científica, a cooperação internacional e a partilha de boas práticas, garantindo que Portugal participa e contribui para as reflexões globais sobre a longevidade.

Com três pilares de ação: Talento, Mercado e Sociedade. O Center on Longevity Leadership atua de forma integrada: promove estratégias de gestão de pessoas de diversas gerações, gera conhecimento sobre a economia da longevidade e incentiva a inovação para consumidores seniores, ao mesmo tempo que sensibiliza a sociedade para as oportunidades e desafios de uma população que vive mais tempo.



A era da longevidade é já o nosso presente. Preparar líderes e empresas para este novo ciclo é essencial para assegurar crescimento económico sustentável, coesão social e valorização do talento humano em todas as etapas da vida. O Center on Longevity Leadership nasce com esta ambição: transformar um desafio demográfico numa oportunidade coletiva.



Professora Céline Abecassis-Moedas é pró-reitora para a Inovação e Empreendedorismo da Universidade Católica Portuguesa; professora Amélia Rita Monteiro é investigadora na CATÓLICA-LISBON



Este espaço de opinião é uma colaboração entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics

