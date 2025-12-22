Pequenas vitórias, grandes mudanças: os líderes inovadores olham para trás antes de dar um salto à frente

Todos os anos, no mês de dezembro, o mesmo ritual: novas metas, novas estratégias, novas ambições. Tratamos janeiro como uma folha em branco, prontos para fazer melhor desta vez.

Mas aqui está o problema: estamos prestes a repetir o ano passado com um vocabulário diferente.

Peter Drucker - que já escrevia sobre liderança muito antes do LinkedIn a transformar em arte de espetáculo - afirmava uma verdade inconveniente: não se pode gerir o que não se consegue compreender primeiro. Para inovadores e líderes, isto não é filosofia. É vantagem competitiva.

Enquanto os nossos concorrentes começam janeiro a correrem em perseguição de novas conquistas, preferimos começar com novas competências. A diferença? Toda.

A inovação acontece lentamente... até que não acontece. Esta é a verdade incómoda sobre a transformação: ela raramente chega de forma repentina. A maioria das mudanças significativas é resultado de micro-inovações que mal notamos na altura.

Aquela informação sobre o cliente que percebemos durante o café, numa terça-feira de manhã. A competência que consolidámos enquanto ninguém estava a ver. A inflexão que fizemos depois de um comentário casual de alguém que mudou completamente o nosso ponto de vista. Ou mesmo uma conversa incómoda que esclareceu o que realmente defendemos. Individualmente, parecem triviais. Coletivamente, reconstroem todo o nosso sistema operativo.

Drucker chamou isso de reflexão sistemática - a arte disciplinada de identificar de onde realmente veio o progresso. Sem ela, confundimos movimento com avanço, atividade com conquista. É a diferença entre executivos ocupados e líderes eficazes.

O que acontece quando não refletimos?

Repetimos os mesmos erros com novas justificações. Aquela contratação que não deu certo? Aquela expansão prematura? Aquele investimento em tecnologia que ninguém usa? Sem reflexão, repetiremos o padrão porque nunca o identificámos.

Perseguimos o brilho em vez de aproveitar os pontos fortes. Seremos atraídos pelo novo e pelo brilhante, enquanto os nossos verdadeiros ativos, as capacidades que realmente construímos, permanecem não identificados e subutilizados.

Confundimos exaustão com produtividade. Se trabalhámos 60 horas por semana este ano e planeamos trabalhar 65 no próximo, não temos uma estratégia. Temos um problema de diagnóstico.

E, finalmente, perdemos o reconhecimento de padrões. A nossa equipa vê um líder sem memória institucional, sempre a começar do zero, incapaz de distinguir as tendências do mero ruído.

Isto não é filosofia. É desgaste estratégico. E sai-nos mais caro do que pensamos.

Nos círculos de inovação, veneramos o futuro: mercados emergentes, tecnologias disruptivas, estratégias de oceano azul. Mas a reflexão não é o oposto da inovação. É a infraestrutura que torna a inovação sustentável.

Olhar para trás revela que métodos realmente funcionaram, que capacidades foram reforçadas de forma profunda e duradora, que experiências levaram a organização a aprender e que relações expandiram o seu alcance de forma relevante.

É assim que os inovadores constroem uma autoconsciência estratégica. É também o recurso mais escasso na maioria das organizações, onde todos estão demasiado ocupados a «executar» para perceber o que realmente funciona.

Pequenas vitórias raramente parecem conquistas em tempo real. Elas são o equivalente profissional dos juros compostos, um bocado sem graça até que, de repente, deixam de ser. Quando paramos para as reconhecer, o efeito cumulativo torna-se óbvio. As «competências mais apuradas» agora permitem conduzir reuniões que realmente produzem decisões e fazer ligações – de ideias, de pessoas, de negócios - que especialistas na nossa área não conseguem; os «instintos mais claros» deixam-nos identificar riscos nos primeiros cinco minutos, ou lidar com aquela crise que nos teria atrapalhado durante semanas em janeiro passado numa única manhã.

Essa é a grande mudança que só se torna aparente quando saímos do modo de execução por tempo suficiente para reconhecer o padrão. E reconhecer o padrão é como o quebramos. A reflexão transforma a experiência em capacidade. A capacidade transforma a incerteza em oportunidade. E oportunidade ... bem, é isso que todos nós procuramos!

Experimente a pergunta aparentemente simples de Drucker: «Que decisões ou ações produziram os resultados que fizeram a diferença este ano?»

Depois, vá mais longe: identifique a capacidade por trás de cada resultado, não o resultado em si, mas o que o tornou possível. Pergunte como pode aproveitar ou expandir essa capacidade no próximo ano. Destaque as pequenas experiências ou mudanças que alteraram a direção. Reconheça as pessoas e colaborações que ampliaram o impacto. E, não menos importante, admita o que não funcionou e porquê.

Isto não é nostalgia. É inteligência competitiva extraída da fonte mais fiável: a sua própria experiência.

Se estes temas lhe interessam, aqui ficam três sugestões de leitura que podem alterar a sua forma de pensar estrategicamente para o ano que se aproxima e são perfeitas para a semana tranquila entre o Natal e o Ano Novo (quando todos os outros fazem scroll):

“The Effective Executive” (O Executivo Eficaz), de Peter Drucker - A fonte de grande parte deste pensamento. A exploração de Drucker sobre como os executivos se tornam eficazes continua surpreendentemente relevante décadas depois. O capítulo sobre saber como aplica realmente o seu tempo já vale o investimento.

“How Will You Measure Your Life?” (Como avalia a sua vida?), de Clayton Christensen - O falecido professor de Harvard aplica a teoria da inovação à estratégia pessoal. O seu argumento de que pequenas decisões diárias se acumulam ao longo da vida (ou carreira) que você acaba por viver reflete perfeitamente o nosso tema das microinovações. Aviso: pode levá-lo a repensar mais do que apenas a sua estratégia profissional.

«Range» (Versátil), de David Epstein - Uma interessante contra-narrativa à mitologia das «10 000 horas». Epstein mostra como a amplitude de experiência, conexões inesperadas e, sim, a reflexão sobre domínios aparentemente não relacionados, muitas vezes produzem pensamentos inovadores. Especialmente valioso se alguma vez se sentiu ultrapassado por não ter começado mais cedo ou não se ter especializado.

À medida que encerramos mais um ano, eis a verdade: a inovação avança, mas nós compreendemo-la olhando para trás.

Portanto, antes de dar um salto à frente, olhe para trás. Não porque o passado seja confortável, mas porque é aí que estão escondidas as alavancas do seu futuro. A história do seu ano já lhe mostrou o caminho, agora só precisa de o ler.

Sílvia Almeida, professora da Católica-Lisbon School of Business and Economics

Este espaço de opinião é uma colaboração entre a Renascença e a Católica-Lisbon School of Business and Economics