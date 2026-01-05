Nuno Moreira da Cruz
Aprender ao longo da vida: a verdadeira vantagem competitiva

A formação executiva deve ir muito além da transmissão de conhecimento, passa por transformar formas de pensar, desafiar pressupostos, apoiar decisões difíceis e preparar líderes para contextos de elevada incerteza.

Num mundo marcado por disrupção tecnológica acelerada, transições geopolíticas profundas e uma pressão crescente sobre líderes e organizações, a formação executiva deixou de ser um complemento de carreira para passar a ser um ativo estratégico. Aprender ao longo da vida já há muito deixou de ser uma mera opção para ser uma condição de sobrevivência para quem lidera.

Na Formação de Executivos da CATÓLICA-LISBON acreditamos que a formação executiva deve ir muito além da transmissão de conhecimento, passa por transformar formas de pensar, desafiar pressupostos, apoiar decisões difíceis e preparar líderes para contextos de elevada incerteza. É essa convicção que orienta as nossas grandes apostas para o próximo ano.

Programas abertos: liderança, gestão holística e IA

A procura por formação verdadeiramente transformacional em gestão e liderança continua a crescer, e os nossos programas abertos para executivos refletem essa tendência. Apostamos numa abordagem holística da gestão, que integra estratégia, pessoas, ética, sustentabilidade e performance, sempre com forte ligação à prática empresarial.

Em paralelo, reforçámos decisivamente a nossa oferta em Inteligência Artificial (IA) aplicada à gestão. Lançámos três novos programas de IA dirigidos a diferentes níveis da organização — C-suite, gestores intermédios e equipas operacionais — com um foco claro: capacitar líderes para tomar melhores decisões, redesenhar processos e capturar valor real da tecnologia, sem hype nem superficialidade.

Mantemos igualmente uma posição de liderança em Portugal nos programas setoriais, com soluções de referência, otimizadas ao longo do tempo e profundamente alinhadas com os desafios específicos de cada indústria. E continuamos a ser destacados internacionalmente (rankings FT) como uma das business schools europeias com maior paridade e igualdade de género na formação executiva de inscrição aberta — um sinal claro de coerência entre discurso e prática.

2026: parcerias globais, escala e especialização

Para 2026, a nossa aposta estratégica passa por um reforço adicional das competências nas áreas de Gestão, Formação Setorial e Finanças. Teremos o maior número de programas em parceria de sempre, incluindo três novos parceiros internacionais de referência: ESADE, Bocconi e INSEAD.

Estas parcerias não são simbólicas. São desenhadas para elevar a qualidade académica, enriquecer a experiência internacional dos participantes e trazer novas perspetivas sobre liderança, finanças, estratégia e transformação organizacional. A nossa proposta de valor mantém-se clara: soluções formativas sólidas, relevantes e com impacto real, oferecidas por uma instituição que cruza reputação académica com inovação pedagógica.

Novos formatos, maior proximidade às empresas

A nossa ambição vai além dos programas em sala de aula. Em 2026, reforçamos áreas de intervenção que aproximam ainda mais a CATÓLICA-LISBON das empresas e dos seus decisores:

  • HRD Breakfasts trimestrais, em parceria com a Korn Ferry, em locais emblemáticos de Lisboa, trazendo à discussão temas críticos da agenda de pessoas, talento e liderança, apresentados por docentes da Católica-Lisbon num formato curto, provocador e relevante.
  • R2C – Ready to Customize, um novo conceito de programas setoriais baseados em frameworks académicos robustos, já testados, e adaptáveis à realidade específica de cada empresa, combinando velocidade, rigor e personalização.
  • Corporate Retreats, que unem a componente académica a experiências imersivas em Lisboa, pensados para equipas de liderança e executivos internacionais que procuram reflexão estratégica profunda, alinhamento e transformação.
  • Programas customizados para Boards, com uma forte componente de consultoria organizacional, orientados para temas críticos como governance, estratégia, sucessão, cultura e risco, com outputs claros e acionáveis.

A formação executiva do futuro exige clareza, impacto e coragem intelectual. É nesse caminho que a CATÓLICA-LISBON continuará a investir — ao lado de executivos e empresas que não se contentam com o status quo e veem na aprendizagem contínua a sua maior vantagem competitiva.

Nuno Moreira da Cruz, Dean for Executive Education na Católica Lisbon School of Business & Economics.

Este espaço de opinião é uma colaboração entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics.

