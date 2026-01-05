Aprender ao longo da vida: a verdadeira vantagem competitiva

Num mundo marcado por disrupção tecnológica acelerada, transições geopolíticas profundas e uma pressão crescente sobre líderes e organizações, a formação executiva deixou de ser um complemento de carreira para passar a ser um ativo estratégico. Aprender ao longo da vida já há muito deixou de ser uma mera opção para ser uma condição de sobrevivência para quem lidera.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na Formação de Executivos da CATÓLICA-LISBON acreditamos que a formação executiva deve ir muito além da transmissão de conhecimento, passa por transformar formas de pensar, desafiar pressupostos, apoiar decisões difíceis e preparar líderes para contextos de elevada incerteza. É essa convicção que orienta as nossas grandes apostas para o próximo ano.

Programas abertos: liderança, gestão holística e IA

A procura por formação verdadeiramente transformacional em gestão e liderança continua a crescer, e os nossos programas abertos para executivos refletem essa tendência. Apostamos numa abordagem holística da gestão, que integra estratégia, pessoas, ética, sustentabilidade e performance, sempre com forte ligação à prática empresarial.

Em paralelo, reforçámos decisivamente a nossa oferta em Inteligência Artificial (IA) aplicada à gestão. Lançámos três novos programas de IA dirigidos a diferentes níveis da organização — C-suite, gestores intermédios e equipas operacionais — com um foco claro: capacitar líderes para tomar melhores decisões, redesenhar processos e capturar valor real da tecnologia, sem hype nem superficialidade.

Mantemos igualmente uma posição de liderança em Portugal nos programas setoriais, com soluções de referência, otimizadas ao longo do tempo e profundamente alinhadas com os desafios específicos de cada indústria. E continuamos a ser destacados internacionalmente (rankings FT) como uma das business schools europeias com maior paridade e igualdade de género na formação executiva de inscrição aberta — um sinal claro de coerência entre discurso e prática.

2026: parcerias globais, escala e especialização

Para 2026, a nossa aposta estratégica passa por um reforço adicional das competências nas áreas de Gestão, Formação Setorial e Finanças. Teremos o maior número de programas em parceria de sempre, incluindo três novos parceiros internacionais de referência: ESADE, Bocconi e INSEAD.

Estas parcerias não são simbólicas. São desenhadas para elevar a qualidade académica, enriquecer a experiência internacional dos participantes e trazer novas perspetivas sobre liderança, finanças, estratégia e transformação organizacional. A nossa proposta de valor mantém-se clara: soluções formativas sólidas, relevantes e com impacto real, oferecidas por uma instituição que cruza reputação académica com inovação pedagógica.

Novos formatos, maior proximidade às empresas

A nossa ambição vai além dos programas em sala de aula. Em 2026, reforçamos áreas de intervenção que aproximam ainda mais a CATÓLICA-LISBON das empresas e dos seus decisores:

HRD Breakfasts trimestrais, em parceria com a Korn Ferry, em locais emblemáticos de Lisboa, trazendo à discussão temas críticos da agenda de pessoas, talento e liderança, apresentados por docentes da Católica-Lisbon num formato curto, provocador e relevante.

R2C – Ready to Customize, um novo conceito de programas setoriais baseados em frameworks académicos robustos, já testados, e adaptáveis à realidade específica de cada empresa, combinando velocidade, rigor e personalização.

Corporate Retreats, que unem a componente académica a experiências imersivas em Lisboa, pensados para equipas de liderança e executivos internacionais que procuram reflexão estratégica profunda, alinhamento e transformação.

Programas customizados para Boards, com uma forte componente de consultoria organizacional, orientados para temas críticos como governance, estratégia, sucessão, cultura e risco, com outputs claros e acionáveis.

A formação executiva do futuro exige clareza, impacto e coragem intelectual. É nesse caminho que a CATÓLICA-LISBON continuará a investir — ao lado de executivos e empresas que não se contentam com o status quo e veem na aprendizagem contínua a sua maior vantagem competitiva.

Nuno Moreira da Cruz, Dean for Executive Education na Católica Lisbon School of Business & Economics.



Este espaço de opinião é uma colaboração entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics.