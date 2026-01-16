Que FC Porto é este de Farioli?

16 jan, 2026 • Bruno Ferreira*
É um FC Porto pensado para o futuro, que troca a intensidade caótica dos últimos anos, por controlo, organização e uma identidade clara.
A chegada de Francesco Farioli ao FC Porto marca uma rutura clara com o passado recente do clube. Trata-se de um treinador jovem, com ideias modernas, fortemente influenciado pelo futebol posicional, mas sem abdicar da intensidade e agressividade competitiva que sempre caracterizou os dragões.
O FC Porto de Farioli procura ser uma equipa protagonista com bola, que valoriza a posse, a construção desde trás e a ocupação racional dos espaços. Ao contrário de anos anteriores, onde víamos um Porto mais vertical, esta equipa tenta controlar o jogo através da bola, usando passes curtos, colocando muita gente entre linhas, apoio constante e uma circulação paciente sempre na procura dos espaços interiores.
A saída de bola é um dos pontos-chave do modelo: Diogo Costa, Bednarek, Kiwor (mais utilizados) são dos jogadores que mais participam nesta primeira fase de construção do FCP. É um Porto que gosta de atrair a pressão adversária e tenta depois encontrar os espaços entre linhas para procurar os seus médios interiores.
Numa segunda fase de construção, vemos os centrais do Porto com muita paciência com bola, sempre com os laterais por dentro e a zona 6 sempre ocupada por Varela/Pablo Rosário. É um jogo pausado, pensado, que tenta encontrar o espaço interior, para depois acelerar o jogo. Sempre que as equipas adversárias conseguem anular esse espaço interior, o Porto opta pela largura.
Essa largura é dada pelos seus extremos e sempre que a bola entra por fora, existem constantes movimentos de ataque ao espaço por parte dos médios interiores. Movimento este que Froholdt, Mora e Veiga, tanto gostam de executar e nem sempre é para a bola entrar neles, mas sim para quebrar a linha defensiva adversária para que o FC Porto possa ter o espaço que tanto quer, o espaço interior e encontrar Samu como apoio frontal. Este é figura importante nesta dinâmica de jogo, consegue segurar a bola e esperar pelos apoios frontais ou mesmo ele pode rodar e fazer golo como vimos no primeiro golo do FCPorto frente ao AFS.
Defensivamente, o FC Porto de Farioli é uma equipa compacta, coordenada e muito intensa nos momentos de pressão, com linhas subidas e pressão alta logo após perda da bola. O objetivo é recuperar rapidamente a posse e impedir transições adversárias e manter a equipa em zonas altas. Esta abordagem exige jogadores inteligentes taticamente e com boa capacidade física, sobretudo nos médios e nos laterais.
Estes últimos, muitas vezes pressionam os laterais adversários quando a pressão no central é feita pelo seu extremo (pressão de fora para dentro, William Gomes é muito forte a perceber esse timing para saltar na pressão). Este é um momento em que a linha do Porto muda com o encaixe da zona 6 (Varela/Rosário) no meio dos centrais dando o equilíbrio defensivo à equipa.
Dado importante, na saída de bola através de pontapé de baliza ou faltas próximas da área do adversário, na primeira fase de construção das equipas adversárias, o FC Porto encaixa HxH, o que dificulta muito a saída curta por parte dos adversários. E, na minha opinião, é neste momento que este Porto marca a diferença. É de facto uma equipa intensa e muito coordenada no momento de pressão, tanto que as equipas adversárias já perceberam isso e nos últimos jogos, já vimos o AFS e o Santa Clara a abdicar de sair curto e a optarem por saídas mais longas evitando assim esse momento onde o Porto é realmente muito intenso.
Farioli vê a bola parada como um momento estratégico. Já vimos alguns jogos do Porto serem decididos neste momento. É de facto uma equipa forte e muito competente nas bolas paradas ofensivas e defensivas.
Farioli tem trabalhado com o plantel do Porto não só a parte técnica e tática, mas sobretudo o aspeto mental, exigindo foco, intensidade, humildade, responsabilidade coletiva e compromisso constante com os objetivos do clube. Hoje vemos os jogadores do Porto a acreditar, com uma mentalidade forte de vitória e isso é também muito mérito do seu treinador.
Foi uma primeira volta de campeonato onde o FC Porto foi sem dúvida a equipa mais forte, mais equilibrada e mais consistente. E os números refletem isso mesmo. Em 17 jogos conquistou 16 vitórias, 36 golos marcados e apenas 4 sofridos. A grande diferença desta primeira volta incide também nos jogos menos bem conseguidos, onde Sporting e Benfica, acabaram por perder pontos, em empates ou derrotas. Já este Porto, no mesmo cenário de jogos menos bem conseguidos (como exemplos contra o Nacional, Moreirense, Estoril, Santa Clara) ainda assim, conseguiu sempre conquistar os 3 pontos.
Obviamente que ainda falta uma segunda volta inteira para terminar o campeonato e no futebol, enquanto matematicamente for possível, tudo permanece em aberto, mas este FC Porto é claramente o principal candidato a vencer a Liga Portuguesa 2025/26, dado o diferencial pontual em relação aos principais adversários e toda a dinâmica de sucesso que o clube vive atualmente.
*é comentador de futebol na Renascença