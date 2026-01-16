Que FC Porto é este de Farioli?

É um FC Porto pensado para o futuro, que troca a intensidade caótica dos últimos anos, por controlo, organização e uma identidade clara. A chegada de Francesco Farioli ao FC Porto marca uma rutura clara com o passado recente do clube. Trata-se de um treinador jovem, com ideias modernas, fortemente influenciado pelo futebol posicional, mas sem abdicar da intensidade e agressividade competitiva que sempre caracterizou os dragões. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Identidade e modelo de jogo O FC Porto de Farioli procura ser uma equipa protagonista com bola, que valoriza a posse, a construção desde trás e a ocupação racional dos espaços. Ao contrário de anos anteriores, onde víamos um Porto mais vertical, esta equipa tenta controlar o jogo através da bola, usando passes curtos, colocando muita gente entre linhas, apoio constante e uma circulação paciente sempre na procura dos espaços interiores. Organização Ofensiva A saída de bola é um dos pontos-chave do modelo: Diogo Costa, Bednarek, Kiwor (mais utilizados) são dos jogadores que mais participam nesta primeira fase de construção do FCP. É um Porto que gosta de atrair a pressão adversária e tenta depois encontrar os espaços entre linhas para procurar os seus médios interiores. Numa segunda fase de construção, vemos os centrais do Porto com muita paciência com bola, sempre com os laterais por dentro e a zona 6 sempre ocupada por Varela/Pablo Rosário. É um jogo pausado, pensado, que tenta encontrar o espaço interior, para depois acelerar o jogo. Sempre que as equipas adversárias conseguem anular esse espaço interior, o Porto opta pela largura. Essa largura é dada pelos seus extremos e sempre que a bola entra por fora, existem constantes movimentos de ataque ao espaço por parte dos médios interiores. Movimento este que Froholdt, Mora e Veiga, tanto gostam de executar e nem sempre é para a bola entrar neles, mas sim para quebrar a linha defensiva adversária para que o FC Porto possa ter o espaço que tanto quer, o espaço interior e encontrar Samu como apoio frontal. Este é figura importante nesta dinâmica de jogo, consegue segurar a bola e esperar pelos apoios frontais ou mesmo ele pode rodar e fazer golo como vimos no primeiro golo do FCPorto frente ao AFS.

Organização defensiva Defensivamente, o FC Porto de Farioli é uma equipa compacta, coordenada e muito intensa nos momentos de pressão, com linhas subidas e pressão alta logo após perda da bola. O objetivo é recuperar rapidamente a posse e impedir transições adversárias e manter a equipa em zonas altas. Esta abordagem exige jogadores inteligentes taticamente e com boa capacidade física, sobretudo nos médios e nos laterais. Estes últimos, muitas vezes pressionam os laterais adversários quando a pressão no central é feita pelo seu extremo (pressão de fora para dentro, William Gomes é muito forte a perceber esse timing para saltar na pressão). Este é um momento em que a linha do Porto muda com o encaixe da zona 6 (Varela/Rosário) no meio dos centrais dando o equilíbrio defensivo à equipa.