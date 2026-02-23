​Vinicius, Mourinho e o diabo que vive na linguagem

Há uns tempos, num jogo de futebol jovem, ouviu-se assim: “Um preto de luvas? Só nas obras”. A velhinha teoria de que não pode haver guarda-redes negros contra-atacava, reciclada de geração em geração por cá, talvez iniciada lá longe, no Brasil, com Barbosa, a vítima maior do ‘Maracanazo’ em 1950. Falta saber se foi uma importação. A violência da frase é quase inverosímil. Lembrei-me dela por causa do Benfica-Real Madrid. Cedo se percebeu que o que definiria o caso Vinicius-Prestianni não seria o insulto em si, que não se pode verificar porque o argentino tapou a boca com a camisola (porque mentiria o brasileiro?) e ainda existe a presunção de inocência, mas a forma como o Benfica e a comunidade desportiva iam tratar a questão. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Se o desaparecimento de Rui Costa e a reação do clube (através de um vídeo que supostamente iliba o seu atleta e de um comunicado) são desapontantes, não restam muitas dúvidas de que a grande pancada na reputação do Benfica surgiu depois das palavras de José Mourinho. O treinador colou a celebração do golo do jogador do Real Madrid ao episódio e usou a cartada de Eusébio, como se os benfiquistas ou os seus funcionários estivessem todos absolvidos à partida porque o seu deus é um negro. E o que sabemos nós, já agora, sobre o que sofreu Eusébio enquanto maravilhava o povo?, notou Vincent Kompany, treinador do Bayern Munique, a certa altura do seu monólogo de 12 minutos, esse sim glorioso.

Henry, Seedorf, Thuram (que em 2022 veio a Lisboa falar de racismo) e até Adebayor e Benni McCarthy, seus antigos futebolistas, criticaram as palavras de Mourinho. Gary Lineker, que há um ano confessou que gostaria de ter jogado no Benfica, falou em “tribalismo” e “manipulação”. As crónicas de Jorge Valdano e Jonathan Liew, nas páginas de “El País” e “The Guardian”, atestam os danos reputacionais. Há uns anos perguntei a Marcelo Carvalho, fundador e diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol no Brasil, como é que havendo tantos heróis negros a sociedade podia ser racista. A pergunta era quase idiota mas implorava por uma reflexão. E ela chegou: “O futebol tolera jogadores negros, não aceita as pessoas negras. Eu venero, idolatro e bato palmas enquanto essa pessoa fizer aquilo que eu imagino que ela pode fazer”. Ou seja, se o jogador deixa de valer ou investe numa causa que atormenta algumas almas, ganha espaço o insulto. “Com os homens negros, sentem o direito de desumanizar”, acrescentou Carvalho. A sociedade andou um bocadinho, apesar de tudo e de estar contaminada pelas aventureiras maneiras do futebol. Talvez Marega hoje tivesse outro respaldo dos colegas e do treinador. A imagem ainda é tocante, o homem enorme em fúria a ser agarrado por quem lhe dizia que o que o magoava não tinha importância, embrutecendo a vítima. Thuram viveu o mesmo na Serie A e garante que isso é “uma violência total”. Na minha passagem por equipas técnicas do futebol amador testemunhei dois episódios marcantes. Num vi jogadores quase a galgarem a vedação para defenderem a honra de um companheiro. Noutro, depois de um rival ouvir insultos racistas, um dos nossos parou o jogo e berrou para os próprios adeptos, lembrando o óbvio, que eram todos iguais, de um lado e do outro, até porque o que diziam ao adversário podiam dizer a ele, visto que também era negro. Mereceu o aplauso da bancada. Depois do jogo, esse belo avançado disse que não voltava. E não voltou. Se o diabo vive definitivamente na linguagem, também vive naquela linguagem que é aparentemente inofensiva. Não é necessário irmos ao “dia negro” de Luís Castro, que obrigou o treinador do Grêmio a pedir desculpa, nem ao discurso virtuoso de Muhammad Ali na BBC, em 1971. Há não muito tempo, um estudo dinamarquês demonstrou que os comentários e as análises no futebol estão reféns da cor da pele dos protagonistas. Aquele documento dizia que os jogadores com um tom de pele mais branco eram elogiados pela inteligência, ética de trabalho e qualidade, enquanto aqueles com a pele mais escura eram reduzidos à fisicalidade do seu jogo.