Real Madrid-Benfica: coragem, detalhe e maturidade

25 fev, 2026 • Bruno Ferreira*
O Benfica entra no Santiago Bernabéu para discutir a segunda mão frente ao Real Madrid, num dos palcos mais exigentes do futebol europeu. A experiência dos espanhóis em noites decisivas é amplamente reconhecida, mas a eliminatória continua em aberto e é essa a convicção que alimenta a ambição do SL Benfica.
Frente a um adversário que cresce em contexto de pressão, o desafio do SL Benfica passa por equilibrar emoção e organização. O Real sente-se confortável em jogos partidos e em transições rápidas. Por isso, a equipa portuguesa terá de ser compacta, controlar o espaço entre linhas e proteger muito bem a profundidade.
Mas só defender não chega. Sempre que recuperar a bola, o Benfica precisa de perceber os momentos do jogo e acresce a exigência de ser mais vezes objetivo e vertical. Os laterais madrilenos, projetam-se muito e quase sempre ao mesmo tempo, acabando por deixar muito espaço nas costas, um cenário que pode ser explorado com rapidez e critério.
Outro ponto determinante será a gestão emocional. Manter serenidade, evitar desconcentrações e saber gerir ritmos do jogo será fundamental para manter a eliminatória equilibrada até ao fim.
O Benfica terá de ser disciplinado sem bola, eficaz nas transições e maduro na tomada de decisão.
As bolas paradas podem assumir papel decisivo. Num jogo onde as oportunidades podem ser escassas, um canto ou um livre lateral bem executado podem fazer a diferença e decidir a eliminatória.
Em noites europeias, a diferença raramente está apenas no talento. Num cenário hipotético, provavelmente nenhum jogador do SL Benfica seria, neste momento, titular na equipa do Real Madrid, mas a verdade é que considero que coletivamente o Benfica se apresenta mais competente, muito por mérito do seu líder, José Mourinho
O Real Madrid é fortíssimo em posse de bola no meio campo do adversário e em transições rápidas. Em organização ofensiva, o Real projeta os dois laterais ao mesmo tempo e promove o encaixe de Valverde entre central/lateral, o que configura um momento em que o Real fica exposto e concede muito espaço nas costas dos laterais, demonstrando alguma fragilidade na transição defensiva.
O Benfica pode aproveitar estes momentos com:
É um momento em que o Real defende apenas com oito elementos, Mbappé [que não vai jogar] e Vinicius Júnior pouco ou nada participam no momento defensivo e o Real defende com duas linhas de quatro.
Se o Benfica com bola conseguir atrair o Real Madrid para zonas interiores e depois soltar rapidamente nas alas, poderá criar situações de igualdade numérica ou superioridade momentânea nos corredores. Por norma, a distância entre central e lateral do Real é grande e o Benfica pode também aproveitar esses espaços.
Em jogos de eliminatória equilibrados, os lances de bola parada são muitas vezes determinantes.
O Benfica pode aproveitar os bloqueios estratégicos para libertar principalmente Otamendi como também para explorar segundas bolas à entrada da área.
O Real Madrid, apesar da estatura física, já revelou vulnerabilidades na marcação zonal mista, especialmente quando há movimentações cruzadas.
Defender os 90 minutos no Bernabéu é praticamente inviável. O Benfica vai precisar de ter bola, circular para ajudar a equipa a “respirar” em alguns momentos, fazer o Real correr e alternar ritmos de jogo com vários movimentos de ataque ao espaço, de forma a mexer com a linha defensiva do Real Madrid e criar espaços entre linhas.
Estes momentos podem também reduzir o desgaste físico, diminuir a confiança do Real Madrid e criar alguma instabilidade na equipa e nos seus adeptos.
O Real Madrid parte como favorito natural — pela experiência, historial e capacidade de decisão em momentos críticos e decisivos.
Mas o Benfica pode sonhar e acreditar que é possível vencer esta eliminatória se conseguir ser cirúrgico nas transições, se conseguir manter a sua organização defensiva compacta e com boas coberturas defensivas, se conseguir explorar as bolas paradas, apresentar boa gestão emocional, e obviamente ter eficácia máxima nas oportunidades criadas.
Mais do que talento, será necessária maturidade competitiva.
Na Liga dos Campeões, a diferença entre cair e fazer história vai estar nos detalhes e com José Mourinho no comando, tudo é possível.
*Bruno Ferreira é treinador e comentador de futebol da Renascença