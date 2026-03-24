​O futebol antes e depois de Cruijff

Houve futebol antes de Johan Cruijff. Houve futebol depois de Johan Cruijff. Mas o futebol não seria o mesmo sem Johan Cruijff. Nenhum indivíduo se revelou tão determinante, tantas vezes e durante tanto tempo para a dinâmica evolutiva do desporto. Cruijff foi tudo. O melhor jogador do mundo. O melhor treinador do mundo. O primeiro futebolista a assumir-se como um agente cultural, social e económico. O jogador que trouxe o marketing e os direitos individuais para os balneários e o pai de uma árvore genealógica de como pensar, ver e treinar. O que fez dele verdadeiramente especial, no entanto, foi que nada disso foi planeado. Cruijff não escolheu ser rebelde. Não quis seguidores e nem sequer estava preocupado com questões políticas ou económicas, ele que era realmente um conservador que dava uma importância desmesurada ao dinheiro. Simplesmente improvisava à medida que a vida lhe foi atirando desafios, e a cada obstáculo superado, criava escola. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A história está repleta de personagens como Johan, profetas convictos em si mesmos, com o poder de arrastar multidões. Muitos estiveram por detrás de movimentos religiosos, sociais, culturais ou políticos. Johan fez tudo isso a partir de um esférico. Um esférico parecido com aquele com que desafiava a dureza do pavimento de cimento, onde estava destinado a esfolar os joelhos, se não desenvolvesse rapidamente dotes técnicos para esconder a sua estatura franzina nesse duro universo que era o futebol de rua. Casacos de postes, bolas improvisadas e um terreno de jogo irregular. Condicionantes que impuseram a necessidade de olhar para o jogo sob uma perspectiva geométrica, em que o tempo e o espaço determinavam tudo.

Esse foi o Johan, menino, órfão de um pai apaixonado pelo jogo e pelo Ajax e de uma mãe acolhida pelo clube para trabalhar nas catacumbas do velho De Meer, onde Johan passeava como se estivesse em casa. Quando assistiu, como apanha-bolas, a esse encontro titânico entre Alfredo Di Stéfano e Eusébio, estava longe de imaginar que o tempo o colocaria por cima deles nas listas de muitos como o mais importante futebolista da história. Dez anos depois já era bicampeão europeu a partir de uma revolução tática orgânica, mas em que o seu braço apontado, o grito constante e o caráter rebelde tinham dado um cunho pessoal. O Futebol Total não foi ideia individual, nem sequer radicalizava excessivamente o que já se vinha fazendo, mas Cruijff trouxe-lhe modernidade. Com a aparição das televisões a cores, aquele laranja brilhava de forma diferente, aquele cabelo ondulante queria dizer algo e aquele ar seguro de si mesmo irradiava confiança como nenhum futebolista tinha sabido transmitir. O Cruijff do Ajax, que começou como avançado centro clássico e acabou por ser um futebolista todo-terreno, tornou-se o salvador espiritual de uma Catalunha presa à própria dor e a bandeira de uma Holanda que dizia olá ao mundo.

Quando trocou os calções pela gabardine e, depois, o cigarro pelos chupa-chups, continuou a fazer o mesmo no banco de suplentes. Foi o pai espiritual de uma geração de futebolistas que se reunia à noite para o ouvir falar de futebol, fossem eles os holandeses que conquistaram o primeiro título para o país ou os dinamarqueses que fizeram da Danish Dynamite a equipa mais divertida dos oitenta. Treinou alguns deles, inspirou muitos outros e não só recolocou o seu Ajax no caminho do êxito como operou uma das maiores revoluções da história do futebol ao refundar o Barcelona com base nas suas crenças e ideias. Tudo isso sem tomar um só apontamento, escrever uma Bíblia ou predicar uma linhagem. Disso trataram outros.