Opinião
O futebol antes e depois de Cruijff
24 mar, 2026 • Miguel Lourenço Pereira*
O autor de “Johan: a anatomia de um génio” escreve sobre o legado e as revoluções do 'holandês voador'. Esta terça-feira assinala-se o décimo aniversário da morte de Cruijff.
Houve futebol antes de Johan Cruijff. Houve futebol depois de Johan Cruijff. Mas o futebol não seria o mesmo sem Johan Cruijff. Nenhum indivíduo se revelou tão determinante, tantas vezes e durante tanto tempo para a dinâmica evolutiva do desporto. Cruijff foi tudo. O melhor jogador do mundo. O melhor treinador do mundo. O primeiro futebolista a assumir-se como um agente cultural, social e económico. O jogador que trouxe o marketing e os direitos individuais para os balneários e o pai de uma árvore genealógica de como pensar, ver e treinar.
O que fez dele verdadeiramente especial, no entanto, foi que nada disso foi planeado. Cruijff não escolheu ser rebelde. Não quis seguidores e nem sequer estava preocupado com questões políticas ou económicas, ele que era realmente um conservador que dava uma importância desmesurada ao dinheiro. Simplesmente improvisava à medida que a vida lhe foi atirando desafios, e a cada obstáculo superado, criava escola.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
A história está repleta de personagens como Johan, profetas convictos em si mesmos, com o poder de arrastar multidões. Muitos estiveram por detrás de movimentos religiosos, sociais, culturais ou políticos. Johan fez tudo isso a partir de um esférico. Um esférico parecido com aquele com que desafiava a dureza do pavimento de cimento, onde estava destinado a esfolar os joelhos, se não desenvolvesse rapidamente dotes técnicos para esconder a sua estatura franzina nesse duro universo que era o futebol de rua. Casacos de postes, bolas improvisadas e um terreno de jogo irregular. Condicionantes que impuseram a necessidade de olhar para o jogo sob uma perspectiva geométrica, em que o tempo e o espaço determinavam tudo.
Entrevista Bola Branca
Martí Perarnau: "Quando Cruijff chegou a Barcelona havia ditadura. Ele continuou a comportar-se como um homem livre"
Quem o diz é alguém que privou com o génio da Lara(...)
Esse foi o Johan, menino, órfão de um pai apaixonado pelo jogo e pelo Ajax e de uma mãe acolhida pelo clube para trabalhar nas catacumbas do velho De Meer, onde Johan passeava como se estivesse em casa.
Quando assistiu, como apanha-bolas, a esse encontro titânico entre Alfredo Di Stéfano e Eusébio, estava longe de imaginar que o tempo o colocaria por cima deles nas listas de muitos como o mais importante futebolista da história.
Dez anos depois já era bicampeão europeu a partir de uma revolução tática orgânica, mas em que o seu braço apontado, o grito constante e o caráter rebelde tinham dado um cunho pessoal. O Futebol Total não foi ideia individual, nem sequer radicalizava excessivamente o que já se vinha fazendo, mas Cruijff trouxe-lhe modernidade.
Com a aparição das televisões a cores, aquele laranja brilhava de forma diferente, aquele cabelo ondulante queria dizer algo e aquele ar seguro de si mesmo irradiava confiança como nenhum futebolista tinha sabido transmitir. O Cruijff do Ajax, que começou como avançado centro clássico e acabou por ser um futebolista todo-terreno, tornou-se o salvador espiritual de uma Catalunha presa à própria dor e a bandeira de uma Holanda que dizia olá ao mundo.
Quando trocou os calções pela gabardine e, depois, o cigarro pelos chupa-chups, continuou a fazer o mesmo no banco de suplentes. Foi o pai espiritual de uma geração de futebolistas que se reunia à noite para o ouvir falar de futebol, fossem eles os holandeses que conquistaram o primeiro título para o país ou os dinamarqueses que fizeram da Danish Dynamite a equipa mais divertida dos oitenta.
Treinou alguns deles, inspirou muitos outros e não só recolocou o seu Ajax no caminho do êxito como operou uma das maiores revoluções da história do futebol ao refundar o Barcelona com base nas suas crenças e ideias. Tudo isso sem tomar um só apontamento, escrever uma Bíblia ou predicar uma linhagem. Disso trataram outros.
Tertúlia Bola Branca
Johan Cruijff, o profeta do futebol
Aquele minuto na final do Mundial 74, infância, co(...)
Cruijff fazia tudo com base na improvisação porque a confiança que tinha nele era superior a qualquer outra coisa. Era assim quando desafiava a lógica como futebolista e dava voltas sobre o eixo da Terra sem perder a elegância, e voltou a ser assim quando decidiu retirar um central de marcação sobre um ponta-de-lança para deixá-lo confuso e sem referência.
Foi assim quando reclamou direitos sobre seguros de vida e prémios à federação, quando arrancou uma das três tiras icónicas da camisola ou quando achou que o seu papel na sociedade moderna era equivalente ao de um músico ou ator e que tinha de ser pago na mesma moeda, abrindo as portas a um universo de agentes, patrocinadores e jogadores transformados em pequenas multinacionais.
E essa improvisação é que o fez especial e por isso todos aqueles que o tentaram imitar, fosse como jogador ou treinador, nunca o conseguiram porque as suas ideias podiam ser copiadas, mas o seu génio e instinto foram únicos. Johan redefiniu o jogo que hoje vemos, seja pela televisão ou no campo, escancarou as portas para os futebolistas como estrelas globais e fez do futebol algo mais poético do que já tenha sido. O futebol sem Cruijff teria sobrevivido, mas nós não teríamos sido tão felizes.
escritor de, entre outras obras, "Johan: a anatomia de um génio".