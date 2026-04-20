Dérbi em ​análise: chegar tarde a Alvalade mas com a lição bem estudada

O dérbi apresentou dois modelos de jogo distintos e mostrou o enorme lado estratégico de José Mourinho. O Sporting de Rui Borges procurou assumir o controlo através da posse e organização ofensiva colocando muita gente entrelinhas, mas com poucos movimentos de ataque ao espaço, enquanto o Benfica de José Mourinho privilegiou uma abordagem mais no detalhe tático, baseada na solidez defensiva sempre com a equipa junta e muito solidária nesse momento de jogo. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Os visitantes conseguiram explorar rápidas transições ofensivas com Ivanovic, a grande surpresa no onze do Benfica, a obrigar a linha defensiva do Sporting a baixar muitas vezes e a criar espaços para Prestianni e Schjelderup, principalmente na segunda parte e com o Benfica em vantagem, e com os três médios sempre ligados e com uma enorme capacidade de trabalho, destaque para o bom momento de Richard Ríos.

O Sporting estruturou-se em 4-2-3-1, com a largura a ser dada por Catamo na ala direita sem grande projeção de Quaresma, e na ala esquerda Pote a procurar movimentos interiores sempre que Maxi subia no terreno. Nesse momento o Sporting colocava por dentro e no espaço entrelinhas Trincão, que cedo percebeu que o Benfica estava a fechar muito bem esses espaços e começou a cair sobre a ala direita perto de Catamo, e ainda Suarez a tentar encontrar espaços para ligar e deixar a bola de frente nos médios, Hjulmand e Morita. Objetivo do Sporting em organização ofensiva era criar superioridade em zonas interiores, fixar a linha defensiva do Benfica e circular a bola até encontrar espaços em zonas de finalização. A pouca velocidade na circulação de bola foi um grande problema na equipa do Sporting, sobretudo na primeira parte. A entrada de Debast acrescentou mais qualidade na primeira fase de construção do Sporting, a subir muitas vezes no terreno, ao ponto de fazer um enorme cruzamento para Morita, vindo de trás, finalizar e chegar ao empate. No entanto, revelou dificuldades nesse momento, muito por culpa da estratégia montada por José Mourinho. "Lição muito bem estudada..." O Benfica, em organização defensiva, foi sempre uma equipa muito competente, organizada e solidária.