Opinião
Dérbi em análise: chegar tarde a Alvalade mas com a lição bem estudada
20 abr, 2026 • Bruno Ferreira*
Bruno Ferreira, comentador Bola Branca, escreve sobre o Sporting 1-2 Benfica e explica a razão do êxito dos rapazes de José Mourinho, revelando os problemas da equipa de Rui Borges.
O dérbi apresentou dois modelos de jogo distintos e mostrou o enorme lado estratégico de José Mourinho.
O Sporting de Rui Borges procurou assumir o controlo através da posse e organização ofensiva colocando muita gente entrelinhas, mas com poucos movimentos de ataque ao espaço, enquanto o Benfica de José Mourinho privilegiou uma abordagem mais no detalhe tático, baseada na solidez defensiva sempre com a equipa junta e muito solidária nesse momento de jogo.
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Os visitantes conseguiram explorar rápidas transições ofensivas com Ivanovic, a grande surpresa no onze do Benfica, a obrigar a linha defensiva do Sporting a baixar muitas vezes e a criar espaços para Prestianni e Schjelderup, principalmente na segunda parte e com o Benfica em vantagem, e com os três médios sempre ligados e com uma enorme capacidade de trabalho, destaque para o bom momento de Richard Ríos.
Sporting-Benfica
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O Sporting estruturou-se em 4-2-3-1, com a largura a ser dada por Catamo na ala direita sem grande projeção de Quaresma, e na ala esquerda Pote a procurar movimentos interiores sempre que Maxi subia no terreno.
Nesse momento o Sporting colocava por dentro e no espaço entrelinhas Trincão, que cedo percebeu que o Benfica estava a fechar muito bem esses espaços e começou a cair sobre a ala direita perto de Catamo, e ainda Suarez a tentar encontrar espaços para ligar e deixar a bola de frente nos médios, Hjulmand e Morita.
Objetivo do Sporting em organização ofensiva era criar superioridade em zonas interiores, fixar a linha defensiva do Benfica e circular a bola até encontrar espaços em zonas de finalização.
A pouca velocidade na circulação de bola foi um grande problema na equipa do Sporting, sobretudo na primeira parte.
A entrada de Debast acrescentou mais qualidade na primeira fase de construção do Sporting, a subir muitas vezes no terreno, ao ponto de fazer um enorme cruzamento para Morita, vindo de trás, finalizar e chegar ao empate. No entanto, revelou dificuldades nesse momento, muito por culpa da estratégia montada por José Mourinho.
"Lição muito bem estudada..."
O Benfica, em organização defensiva, foi sempre uma equipa muito competente, organizada e solidária.
Na foto vemos a preocupação do Benfica em fechar os espaços interiores do Sporting, muitas vezes com a referência homem a homem. Ivanovic com a preocupação de a bola não entrar em Hjulmand, Barreiro com Morita, Aursnes com Trincão e Ríos sempre preocupado com os movimentos interiores de Pote.
Mas um dos segredos para o Benfica ter sido tão forte neste momento de jogo foi a disponibilidade defensiva de Prestianni e Schjelderup, que sempre que a bola estava do lado contrário tinham a preocupação de fechar espaços interiores e povoar ainda mais o meio-campo do Benfica.
O meio-campo do Benfica tinha a lição muito bem estudada e acabou muitas vezes por dominar e ser mais forte nesse duelo no centro do terreno.
O encontro foi decidido pela grande eficácia estratégica do Benfica e, acrescento, também pela maior frescura perto do final.
O Benfica neutralizou os pontos fortes do Sporting. Explorou de forma consistente as fragilidades na transição defensiva do Sporting, e acabou por ser feliz perto do final do encontro com o golo anulado a Nel por fora de jogo, e com Rafa vindo do banco a fazer o 1-2.
Vitória importante para o Benfica, que ainda sonha com o acesso à Champions pelo segundo lugar e tira por completo o Sporting na luta pelo título .