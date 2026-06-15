"Magnifica humanitas" e a empresa

No passado dia 15 de maio foi assinada a primeira encíclica, e consequentemente o documento programático, do pontificado de Leão XIV.

"Magnifica humanitas" demorou a surgir (apenas o Papa Paulo VI foi mais tardio, em 1964) e é o segundo maior documento deste género, depois da "Evangelii gaudium" do Papa Francisco, em 2013.

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A data simbólica escolhida, o dia do mês da "Rerum novarum" de Leão XIII, publicada em 1891 e origem da Doutrina Social da Igreja, revela claramente o propósito não apenas do texto, mas também deste pontificado. Tal torna-se ainda mais evidente no subtítulo: “sobre a salvaguarda da pessoa humana no tempo da inteligência artificial”. Esta é a missão específica que o Papa assume.

O texto constitui uma breve enciclopédia de temas em torno da questão mais premente da atualidade, abrangendo desde o emprego à educação, da família à política, da saúde e do jornalismo ao crime e à guerra.

Na forma como aborda os perigos que hoje dominam obsessivamente o debate público, a encíclica distingue-se por duas características peculiares.

Em primeiro lugar, a coerência sistémica: numa era de especialização e fragmentação, encontramos uma rara consistência em que fenómenos novos e estranhos são harmoniosamente integrados numa doutrina bem estruturada que atravessa dois milénios.

Em segundo lugar, a atitude paradoxal do amor radical própria dos discípulos de Jesus. Os problemas mais espinhosos do mundo são tratados por aqueles que “dão a outra face” e “rezam por aqueles que os perseguem”.