​Os dois talentos que vão dar que falar na RD Congo

A poucas horas da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, deixo-lhe umas notas sobre Ngal'ayel Mukau e Noah Sadiki, futebolistas que podem complicar a vida a Portugal e que prometem ter um futuro risonho.

Ngal'ayel Mukau

Idade: 21 anos

Altura: 1,86 m

Altura: 1,86 m Pé preferencial: Esquerdo

Pé preferencial: Esquerdo Posição principal: Médio defensivo

Posição principal: Médio defensivo Posições secundárias: Médio centro e médio ofensivo

Posições secundárias: Médio centro e médio ofensivo Clube: Lille OSC (França)

Mukau é um médio de equilíbrio, capaz de recuperar bolas, iniciar construção e controlar ritmos de jogo. É um daqueles médios que fazem a equipa jogar melhor sem serem necessariamente os mais mediáticos.

É raro vê-lo perder a bola em zonas perigosas. Tem a capacidade de quebrar linhas em condução de bola e consegue eliminar a primeira linha de pressão adversária. Tem a capacidade de baixar junto dos centrais para iniciar o processo de construção, é um jogador que se “mostra” sempre para ser opção para receber bola, capacidade de mudar o centro de jogo com facilidade.

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Na Europa League registou uma precisão de passe próxima dos 90%, um valor muito elevado para um médio que participa na construção.



Nos momentos sem bola é um médio que tem a capacidade desarme não sendo um médio “destruidor” é forte na antecipação e inteligente na leitura de jogo e ocupação de espaços. Tem uma grande capacidade de fazer coberturas aos colegas é um jogador que dá equilíbrio a equipa, tem uma grande maturidade tática. Tem uma boa capacidade de reação a perda. É um jogador que tem uma leitura de jogo muito, muito boa, consegue ter a capacidade de acelerar o jogo, quando tem de temporizar. Um esquerdino com inteligência tática com maturidade para a idade e com um potencial de crescimento.

Tem um perfil muito valorizado no futebol moderno porque combina porte físico, qualidade técnica, inteligência posicional, capacidade de recuperação e saída de bola sob pressão. Já as suas maiores qualidades com bola são o passe curto muito seguro, a boa qualidade no passe vertical, a excelente capacidade para sair da pressão, o forte na ligação entre defesa e ataque. Este futebolista recebe muito bem entre linhas, consegue rodar sob pressão e tem boa coordenação corporal.