Opinião
Os dois talentos que vão dar que falar na RD Congo
17 jun, 2026 • João Milton Nunes*
O scout João Milton Nunes revela as duas pérolas que devem preocupar Portugal e Roberto Martínez.
A poucas horas da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, deixo-lhe umas notas sobre Ngal'ayel Mukau e Noah Sadiki, futebolistas que podem complicar a vida a Portugal e que prometem ter um futuro risonho.
Ngal'ayel Mukau
- Idade: 21 anos
- Altura: 1,86 m
- Pé preferencial: Esquerdo
- Posição principal: Médio defensivo
- Posições secundárias: Médio centro e médio ofensivo
- Clube: Lille OSC (França)
Mukau é um médio de equilíbrio, capaz de recuperar bolas, iniciar construção e controlar ritmos de jogo. É um daqueles médios que fazem a equipa jogar melhor sem serem necessariamente os mais mediáticos.
É raro vê-lo perder a bola em zonas perigosas. Tem a capacidade de quebrar linhas em condução de bola e consegue eliminar a primeira linha de pressão adversária. Tem a capacidade de baixar junto dos centrais para iniciar o processo de construção, é um jogador que se “mostra” sempre para ser opção para receber bola, capacidade de mudar o centro de jogo com facilidade.
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Na Europa League registou uma precisão de passe próxima dos 90%, um valor muito elevado para um médio que participa na construção.
Nos momentos sem bola é um médio que tem a capacidade desarme não sendo um médio “destruidor” é forte na antecipação e inteligente na leitura de jogo e ocupação de espaços. Tem uma grande capacidade de fazer coberturas aos colegas é um jogador que dá equilíbrio a equipa, tem uma grande maturidade tática. Tem uma boa capacidade de reação a perda. É um jogador que tem uma leitura de jogo muito, muito boa, consegue ter a capacidade de acelerar o jogo, quando tem de temporizar. Um esquerdino com inteligência tática com maturidade para a idade e com um potencial de crescimento.
Tem um perfil muito valorizado no futebol moderno porque combina porte físico, qualidade técnica, inteligência posicional, capacidade de recuperação e saída de bola sob pressão. Já as suas maiores qualidades com bola são o passe curto muito seguro, a boa qualidade no passe vertical, a excelente capacidade para sair da pressão, o forte na ligação entre defesa e ataque. Este futebolista recebe muito bem entre linhas, consegue rodar sob pressão e tem boa coordenação corporal.
Noah Sadiki
- Idade: 21 anos
- Altura: 1,73 m
- Pé preferencial: Direito
- Posição principal: Médio defensivo (6)
- Posições secundárias: Médio centro (8), lateral-direito e médio de pressão alta. Atualmente representa o Sunderland após se destacar no Union Saint-Gilloise.
Se Mukau é um médio organizador e cerebral, Noah Sadiki é um médio de intensidade, agressividade competitiva e enorme raio de ação. É daqueles jogadores que os treinadores adoram porque corre 90 minutos, recupera muitas bolas, consegue dar equilíbrio à equipa, tem uma grande capacidade de pressão de forma constante no jogo, não é um médio com muitas assistências e golos, mas tem uma grande influência no rendimento coletivo da equipa.
Os seus principais atributos são a excelente capacidade de desarme, a forte na pressão ao adversário, é um jogador que recupera muitas segundas bolas. Muito agressivo nos duelos e com boa capacidade física.
Tem a capacidade de jogar sob pressão, capacidade de receção orientada, capacidade de jogar de cabeça levantada, raramente comete erros. Não tem como caraterística transportar a bola e quebrar linhas. É um jogador com grande capacidade de reação a perda.
Consegue compensar a altura (mede 1,73cm) com a dimensão física, a capacidade de resistência, a grande dinâmica que tem, a capacidade de acelerar e a mentalidade super competitiva que tem e impõem no jogo.
*é scout da "Team of Future"