Os dois talentos emergentes do Uzbequistão

Depois do empate na estreia frente à República Democrática do Congo, deixo-lhe agora umas notas sobre os dois talentos da seleção do Usbequistão, que defronta Portugal esta terça-feira.

Abdukodir Khusanov

Idade: 22 anos

Altura: 1,86 m

Pé preferencial: Direito

Posição: Defesa Central

Clube: Manchester City

É um defesa central pé direito com velocidade, forte no jogo aéreo, com um capacidade de passe vertical acima da média e com uma grande capacidade no 1x1 defensivo e com grande capacidade de recuperação. A sua velocidade é uma das grandes capacidades, que lhe permitem defender numa linha alta (o que acontece no clube onde joga) mas que não vai acontecer na seleção. É um central top mundial.

Ao nível tático é muito forte nas coberturas defensivas, tem uma grande capacidade de leitura de jogo que lhe permite ser muito bom e eficaz nas antecipações. Tem uma grande capacidade de reação e recuperação defensiva sendo um jogador agressivo, mas uma agressividade controlada e positiva para a posição de defesa central.

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Demonstra uma personalidade competitiva de grande carácter e com maturidade, não se esconde nos grande jogos, pelo contrário demonstra apesar da idade ser um dos líderes da sua seleção.

Um dos pontos a melhorar é tomada de decisão em zonas mais adiantadas, sendo um central que demonstra já uma forma muito adulta no seu jogo.

Khusanov tornou-se o primeiro jogador uzbeque a jogar na Premier League e rapidamente ganhou espaço no Manchester City após a transferência proveniente do Lens. É considerado a principal referência da nova geração do futebol uzbeque.