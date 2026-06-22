Opinião
Os dois talentos emergentes do Uzbequistão
22 jun, 2026
O scout João Milton Nunes revela as duas pérolas que devem preocupar Portugal e Roberto Martínez.
Depois do empate na estreia frente à República Democrática do Congo, deixo-lhe agora umas notas sobre os dois talentos da seleção do Usbequistão, que defronta Portugal esta terça-feira.
Abdukodir Khusanov
Idade: 22 anos
Altura: 1,86 m
Pé preferencial: Direito
Posição: Defesa Central
Clube: Manchester City
É um defesa central pé direito com velocidade, forte no jogo aéreo, com um capacidade de passe vertical acima da média e com uma grande capacidade no 1x1 defensivo e com grande capacidade de recuperação. A sua velocidade é uma das grandes capacidades, que lhe permitem defender numa linha alta (o que acontece no clube onde joga) mas que não vai acontecer na seleção. É um central top mundial.
Ao nível tático é muito forte nas coberturas defensivas, tem uma grande capacidade de leitura de jogo que lhe permite ser muito bom e eficaz nas antecipações. Tem uma grande capacidade de reação e recuperação defensiva sendo um jogador agressivo, mas uma agressividade controlada e positiva para a posição de defesa central.
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Demonstra uma personalidade competitiva de grande carácter e com maturidade, não se esconde nos grande jogos, pelo contrário demonstra apesar da idade ser um dos líderes da sua seleção.
Um dos pontos a melhorar é tomada de decisão em zonas mais adiantadas, sendo um central que demonstra já uma forma muito adulta no seu jogo.
Khusanov tornou-se o primeiro jogador uzbeque a jogar na Premier League e rapidamente ganhou espaço no Manchester City após a transferência proveniente do Lens. É considerado a principal referência da nova geração do futebol uzbeque.
Abbosbek Fayzullaev
Idade: 22 anos
Altura: 1,70 m
Pé preferencial: Direito
Posição: Médio Ofensivo / Extremo Direito/Extremo Esquerdo
Clube: Başakşehir
Fayzullaev é jogador com grande capacidade técnica, grande capacidade de drible curto, arrisca o 1x1, tem muita facilidade de fazer mudanças de direção, uma velocidade explosiva que deixa muitos adversário para trás. É um jogador com último passe e com capacidade de finalizar (marcou a Colômbia no primeiro jogo do Mundial). É um jogador de baixa estatura com muita energia e com intensidade que não se dá a marcação.
É um jogador que encontra sempre o espaço para receber a bola, joga entre linhas, gosta de se mostrar e assumir não se esconde. Procura preferencialmente zonas interiores vindo da ala, é um jogador que gosta de acelerar o jogo e é forte no jogo de transição.
Fayzullaev é um jogador muito rápido, muito forte a acelerar o jogo, com uma forte capacidade de mudança de direção é imprevisível. Jogador que assume, que demonstra ter muita confiança e assume o 1x1 e é supercompetitivo.
Demonstra dificuldades no momento defensivo, a sua reação a perda e a sua capacidade de recuperar o posicionamento defensivo é algo a melhorar assim como a capacidade de gerir o esforço no decorrer do jogo.
É sem dúvida o jogador ofensivo com maior qualidade e potencial da seleção Uzbeque. No Campeonato Asiático de Sub20 foi o jogador Eleito o MVP do torneio.