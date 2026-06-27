Opinião de João Milton Nunes
Três talentos da Colômbia que não podem ser ignorados
27 jun, 2026
O scout João Milton Nunes realça três jogadores da Colômbia a ter em conta, antes do jogo com Portugal.
A Colômbia tem nomes sonantes como Luís Diaz ou James Rodríguez, mas há outras ameaças que Portugal não pode ignorar no duelo desta madrugada, que vai encerrar a tabela do grupo K do Mundial de 2026.
O scout João Milton Nunes realça três jogadores colombianos que a equipa técnica de Roberto Martínez tem de ter em conta antes do jogo.
Richard Ríos
Idade: 26 anos
Altura: 1,85 metros
Pé preferencial: Direito
Posição: Médio Centro/Médio Defensivo/Médio Box-to-Box
Clube: Benfica
Richard Ríos é, na minha avaliação, o médio mais completo da atual seleção colombiana e um dos jogadores sul-americanos com maior potencial para se afirmar entre a elite europeia.
O seu percurso é pouco convencional: iniciou-se no futsal, passou pelo Flamengo, teve uma curta experiência no México, afirmou-se no Guarani, explodiu no Palmeiras e deu o salto para o Benfica apesar de titular toda a época só na segunda metade do campeonato começou a demonstrar mais a sua qualidade fruto de uma melhor adaptação a Portugal e a um sistema tático mais trabalhado.
É um médio com uma intensidade elevada, com grande dimensão física, com uma relação com bola muito boa, o seu primeiro toque na bola é muito bom com receção orientada em muitas situações. É um médio com capacidade para jogar nas diferentes posições do meio campo.
Consegue ser 6, 8 como box to box ou como interior. É muito forte na primeira fase de construção. Demonstra capacidade de passe vertical entre linhas, tem a capacidade de mudar de forma rápida o centro de jogo e consegue ser um médio de ligação.
Na Liga dos Campeões conseguiu uma eficácia de passe próxima aos 87%. É um médio com capacidade para acelerar o jogo, sabe temporizar, sabe definir os ritmos de jogo.
A condução de bola é uma das capacidade que saltam mais a vista, consegue quebrar linhas em progressão. Tem uma boa capacidade de remate de meia distância.
É um médio com caraterísticas físicas que o futebol moderno valoriza, forte, com grande capacidade aeróbica, com aceleração e com capacidade de mudança de direção.
Mentalmente é um jogador que lida com a pressão e com as críticas assumindo sempre o jogo mesmo em fases menos boas suas e da equipa, o que demonstra personalidade e confiança nas suas capacidades.
Andrés Gómez
Idade: 23 anos
Altura: 1,70 m
Pé preferencial: Direito
Posição: Extremo-Esquerdo/Extremo-Direito/Segundo Avançado
Clube: Vasco da Gama
Andrés Gómez é um extremo moderno que baseia o seu jogo na velocidade, explosão, agressividade no 1x1 e ataque constante à profundidade.
Fez a sua formação no Millonarios, destacou-se na MLS ao serviço do Real Salt Lake, passou pelo Rennes e acabou por se afirmar no Vasco da Gama, regressando a um contexto onde tem tido maior continuidade competitiva.
É um extremo rápido, perfeito para equipas que jogam em transição rápida, com futebol vertical, que gosta de explorar os corredores.
Andrés é um jogador com grande capacidade de aceleração, um velocidade máxima elevada. É um extremo com grande capacidade de fazer mudanças de direção, com um perceção muito boa para atacar o espaço nas costas da linha defensiva adversária no momento certo, quando consegui encontrar este espaço é muito difícil de ser controlado, desarmado.
Gosta de receber a bola no espaço em velocidade e aberto na linha para depois fazer diagonais interiores. É um extremo vertical. Perfeito para jogar em transição e contra-ataque.
Com bola é um jogador que tem uma mudança de ritmo incrível, uma facilidade de mudança de direção, uma condução de bola em velocidade muito boa. É um extremo que não sendo um fantasista é driblador com objetividade.
Jogador mentalmente com uma personalidade competitiva e que arrisca o 1x1.
Pode e deve melhorar a sua capacidade de pressionar após perda, melhorar a capacidade cruzamento, a decisão no último passe, para conseguir ser mais decisivo e aumentar o número de assistências. Se conseguir melhorar estes atributos, pode ir para ligas do top5 Europeu.
Gustavo Puerta
Idade: 22 anos
Altura: 1,73 m
Pé preferencial: Direito
Posição: Médio Centro/Médio Defensivo
Clube: Racing Santander
Gustavo Puerta é um médio, já tem experiência em contexto europeu e pertenceu ao Bayer Leverkusen, onde integrou o plantel campeão da Bundesliga em 2023/24. Depois passou pelo Hull City e afirmou-se no Racing Santander.
Puerta é um médio com uma boa capacidade de relação com bola, é um jogador muito funcional. Tem uma capacidade de passe curto de jogar simples e acelerar o jogo quando é necessário. Boa capacidade de sair da primeira pressão do adversário.
É um médio com capacidade de circulação, não é um “criativo”, mas pode jogar como médio de ligação.
É um jogador que demonstra uma grande capacidade de leitura e capacidade e posicionamento, para dar equilíbrio a equipa. Pode jogar como médio na posição 6 ou como médio na posição 8 e como 8 consegue aparecer mais em zonas adiantadas.
Na posição 6 consegue ser o médio que dá linha de passes aos centrais, com capacidade para sair curto.Tem um boa capacidade de passe vertical quando encontra espaço.
Sem bola tem capacidade para fechar bem as zonas interiores, demonstra capacidade de leitura nos momentos defensivos com boa disciplina tática.
Demonstra uma boa resistência, boa mobilidade e intensidade, mas pode e deve melhorar capacidade física para os duelos de maior exigência.
Este jogador foi o capitão da Colômbia Sub-20 quando a sua seleção ficou em 3º lugar no Sul-Americano de Sub20 2023, o que demonstra a sua capacidade de liderança. Marcou na sua estreia pela seleção A me 2025.
João Milton Nunes é scout da Team Future
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