Três talentos da Colômbia que não podem ser ignorados

A Colômbia tem nomes sonantes como Luís Diaz ou James Rodríguez, mas há outras ameaças que Portugal não pode ignorar no duelo desta madrugada, que vai encerrar a tabela do grupo K do Mundial de 2026. O scout João Milton Nunes realça três jogadores colombianos que a equipa técnica de Roberto Martínez tem de ter em conta antes do jogo.

Richard Ríos Idade: 26 anos

Altura: 1,85 metros

Pé preferencial: Direito

Posição: Médio Centro/Médio Defensivo/Médio Box-to-Box

Clube: Benfica

Richard Ríos é, na minha avaliação, o médio mais completo da atual seleção colombiana e um dos jogadores sul-americanos com maior potencial para se afirmar entre a elite europeia. O seu percurso é pouco convencional: iniciou-se no futsal, passou pelo Flamengo, teve uma curta experiência no México, afirmou-se no Guarani, explodiu no Palmeiras e deu o salto para o Benfica apesar de titular toda a época só na segunda metade do campeonato começou a demonstrar mais a sua qualidade fruto de uma melhor adaptação a Portugal e a um sistema tático mais trabalhado. É um médio com uma intensidade elevada, com grande dimensão física, com uma relação com bola muito boa, o seu primeiro toque na bola é muito bom com receção orientada em muitas situações. É um médio com capacidade para jogar nas diferentes posições do meio campo. Consegue ser 6, 8 como box to box ou como interior. É muito forte na primeira fase de construção. Demonstra capacidade de passe vertical entre linhas, tem a capacidade de mudar de forma rápida o centro de jogo e consegue ser um médio de ligação. Na Liga dos Campeões conseguiu uma eficácia de passe próxima aos 87%. É um médio com capacidade para acelerar o jogo, sabe temporizar, sabe definir os ritmos de jogo. A condução de bola é uma das capacidade que saltam mais a vista, consegue quebrar linhas em progressão. Tem uma boa capacidade de remate de meia distância. É um médio com caraterísticas físicas que o futebol moderno valoriza, forte, com grande capacidade aeróbica, com aceleração e com capacidade de mudança de direção. Mentalmente é um jogador que lida com a pressão e com as críticas assumindo sempre o jogo mesmo em fases menos boas suas e da equipa, o que demonstra personalidade e confiança nas suas capacidades.

Andrés Gómez Idade: 23 anos

Altura: 1,70 m

Pé preferencial: Direito

Posição: Extremo-Esquerdo/Extremo-Direito/Segundo Avançado

Clube: Vasco da Gama Andrés Gómez é um extremo moderno que baseia o seu jogo na velocidade, explosão, agressividade no 1x1 e ataque constante à profundidade.

Fez a sua formação no Millonarios, destacou-se na MLS ao serviço do Real Salt Lake, passou pelo Rennes e acabou por se afirmar no Vasco da Gama, regressando a um contexto onde tem tido maior continuidade competitiva. É um extremo rápido, perfeito para equipas que jogam em transição rápida, com futebol vertical, que gosta de explorar os corredores. Andrés é um jogador com grande capacidade de aceleração, um velocidade máxima elevada. É um extremo com grande capacidade de fazer mudanças de direção, com um perceção muito boa para atacar o espaço nas costas da linha defensiva adversária no momento certo, quando consegui encontrar este espaço é muito difícil de ser controlado, desarmado. Gosta de receber a bola no espaço em velocidade e aberto na linha para depois fazer diagonais interiores. É um extremo vertical. Perfeito para jogar em transição e contra-ataque. Com bola é um jogador que tem uma mudança de ritmo incrível, uma facilidade de mudança de direção, uma condução de bola em velocidade muito boa. É um extremo que não sendo um fantasista é driblador com objetividade. Jogador mentalmente com uma personalidade competitiva e que arrisca o 1x1. Pode e deve melhorar a sua capacidade de pressionar após perda, melhorar a capacidade cruzamento, a decisão no último passe, para conseguir ser mais decisivo e aumentar o número de assistências. Se conseguir melhorar estes atributos, pode ir para ligas do top5 Europeu.