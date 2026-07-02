Talentos emergentes da Croácia

A Croácia é uma seleção com enorme qualidade, a “seleção do Modric”, um jogador unânime que todos os adeptos do futebol gostam. Uma seleção com jogadores de enorme qualidade como Gvardiol e Kovacic. No último Mundial, no Qatar, em 2022, conquistou um honroso 3º lugar, perdeu nas meias finais contra a Argentina que se sagrou campeã Mundial.

Petar Sučić Idade: 22 anos

Altura: 1,83 m

Peso: 78 kg

Pé preferencial: Direito

Posição principal: Médio Centro (8)

Posições secundárias: Médio Defensivo (6)

Clube: Inter de Milão

O Petar Sučić é médio centro, um 8 com capacidade de ligação e também tem capacidade para fazer a posição 6 com capacidade de construção. Alia qualidade técnica com uma compreensão e leitura de jogo acima da média. É um médio com uma excelente capacidade de passe, seja curto ou de mudança rápida do centro de jogo, a sua visão periférica a sua leitura de jogo constante permite-lhe ter uma tomada de decisão muita boa, quando jogar curto ou fazer passe vertical. Tem facilidade em acelerar o jogo através do passe, não força ações difíceis. Demonstra inteligência de jogar entre linhas e de receber bola orientado que lhe permite eliminar a linha de pressão do adversário. Não é um médio transportador de bola, mas tem destreza para o fazer e quebrar linhas não sendo esta uma das suas principais caraterísticas. Joga sempre de cabeça levantada. A sua capacidade de remate de média distancia é boa e é um médio com chegada a área adversária. Marcou no último jogo contra o Gana num remate colocado de longa distância. O Petar Sučić tem a facilidade de pensar o jogo antes de receber a bola, define bem os tempos de jogo, quando tem de temporizar e acelerar o jogo. Quando joga a médio defensivo baixa na linha dos centrais, assume a responsabilidade de iniciar o processo de construção. É um médio muito inteligente e recupera muitas bolas mais pela inteligência e pelo bom posicionamento do que pela agressividade, pode melhorar este apeto (duelos físicos). A sua leitura de jogo e a forma de controlar os ritmos do mesmo fazem deste médio um jogador de grande qualidade e rendimento. Não é muito poderoso fisicamente, mas compensa com uma boa resistência, boa capacidade de aceleração e uma forte capacidade aeróbica, aliando uma leitura de jogo e uma capacidade de posicionamento excelente. É muito competitivo e gere muito bem a parte emocional em momentos de pressão. É um jogador com grande maturidade competitiva apesar dos seus 22 anos.

Martin Baturina Idade: 23 anos

Altura: 1,72 m

Peso: 67 kg

Pé preferencial: Direito

Posição principal: Médio Ofensivo (10)

Posições secundárias: Médio Centro (8), Extremo Esquerdo

Clube: Como 1907 O Martin Baturina é na minha opinião o médio ofensivo mais talentoso da nova geração do futebol Croata. Um tecnicista, fantasista, um verdadeiro criativo com inteligência, com uma capacidade invulgar para encontrar os espaços entre linhas no último terço do campo. A relação com a bola é de elite, o seu primeiro toque na bola é diferenciado, para ele é muito fácil de controlar a bola, de a dominar em espaços reduzidos aliado a sua excelente coordenação motora, faz com que receba sempre a bola preparado para ação seguinte, raramente necessita de mais de dois toques. Um médio com uma qualidade de passe acima da média, passes que “só ele vê”, aquele passe de rutura que coloca o colega na cara do golo. Na série A Italiana tem uma percentagem de 87.9% de eficácia de passe e 3,57 passes-chave por jogo. Não vive da sua velocidade vive da sua inteligência. Consegue eliminar os adversários através do controlo de bola orientado, da sua qualidade técnica que faz com que seja muito difícil retirar-lhe a bola. Tem melhorado muito a sua capacidade de remate. Apresenta uma facilidade de interpretar o jogo fora do comum, sabe quando tem de baicar para construir, quando aparecer entre linhas, quando tem de acelerar ou temporizar, é um verdadeiro organizador de jogo ofensivo. Tem o futebol todo dentro da sua cabeça, está sempre a “ler” o jogo antes de receber a bola e encontra os espaços, é o jogador que faz jogar toda a equipa. O momento defensivo é onde tem e pode crescer, melhorar a sua intensidade defensiva, reação após perda e agressividade nos duelos, nunca será o seu forte, mas tem margem para evoluir nestes aspetos. Assume-se nos grandes jogos, demostrando uma grande maturidade competitiva. É no meio que se sente mais confortável, mas deve jogar neste jogo partindo da esquerda para dentro, é a única forma de o ter a ele e a Sučić na mesma equipa. É o natural herdeiro de Modric.