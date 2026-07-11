André Maia
Opinião de André Maia
A+ / A-

Opinião

Ronalda como eu digo, não Ronaldes como eu faço

11 jul, 2026 • André Maia • Opinião de André Maia


O jornalista André Maia, o enviado especial da Renascença ao Mundial 2026, escreve um artigo de opinião à volta da prestação da seleção no torneio, mas também sobre os conceitos de exigência, mentalidade e coerência.

No Dicionário da Língua Portuguesa não faltam adjetivos para qualificar Cristiano Ronaldo. Alguns deles, porventura, já não acompanham a forma do capitão da seleção, mas haverá um que ainda será unânime, passem os anos que passarem: insaciável.

A tal da boa "mentalidade Cristiano Ronaldo", o homem que quis o mundo todo quando nasceu no fim da rua. Aquele que treinava já depois do fim do treino. O que mostrou que, por mais talento que se tenha, o trabalho bate-o sempre.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O mindset – como se diz agora – de Cristiano Ronaldo foi sempre não só a sua bandeira, mas aquilo que queríamos ver refletido no espelho baço do país. Isso ficou bem claro na mensagem de Natal do ano passado do primeiro-ministro Luís Montenegro: “Estamos num momento histórico em que temos de nos desprender da mentalidade do ‘deixa andar’ e temos de adquirir e trabalhar a mentalidade da superação. […] A ‘mentalidade Cristiano Ronaldo’”.

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal
Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Faz sentido: afinal quem é que não quer ser reconhecido, triunfar e chegar ao topo, ser o melhor dos melhores, ter mentalidade Ronaldo, como diz Montenegro? Pelos vistos, o próprio Luís Montenegro. E Roberto Martínez. E, parece-me, parte dos adeptos portugueses.

Porque é aqui que me perco. Os mesmos que apregoam a exigência máxima de Cristiano Ronaldo, que a usam precisamente para justificar a sua titularidade, os que clamam pelo mental obsessivo de trabalho para a vitória... são precisamente os mesmos que agora aplaudem a pelos vistos nobre conquista da chegada a uns oitavos de final de um Mundial.

Bastou, por exemplo, meio ano para que os padrões de exigência do primeiro-ministro se alterassem, mesmo que a alegoria não fosse apontada ao futebol. Em dezembro pedia um país que não jogasse para o empate, que tivesse sim “a mentalidade vencedora de jogar sempre para ganhar”.

Vira para julho e os dois jogos ganhos pela seleção em cinco, que se tentou agarrar a um suficiente empate frente a Espanha, já deixavam o chefe de Governo “reconhecido e orgulhoso pelo percurso” da equipa, como afirmou na flash interview após o jogo, uma outra moda foleira que teima em não desaparecer, lembrando que um jogo de futebol não é matéria de Estado.

É política, dir-me-ão. Pouco interessa para o jogo, podem sublinhar. E eu assino por baixo, mas deixo a nota ao lado com a mesma caneta: quero que a exigência pedida ao português que se afoga na matemática dos dias seja a mesma para quem nunca mais terá de a fazer. É uma questão de exemplo e coerência, com a falta dela a ser transversal também a quem estava na relva.

Em março, na entrevista que deu às rádios Renascença, Antena 1, TSF e Observador, Roberto Martínez foi questionado sobre o que seria um mau Mundial para a seleção. O na altura selecionador nacional respondeu: "Não estarmos ao nosso nível".

Jorge Jesus torceu o nariz ao 4-3-3, falou de espetáculo e de "Cris": "Preparei-me para este dia"

Seleção Nacional

Jorge Jesus torceu o nariz ao 4-3-3, falou de espetáculo e de "Cris": "Preparei-me para este dia"

O novo selecionador foi apresentado e avisou que s(...)

Não conhecemos ao certo a subjetividade desse “nível”. Mas a não ser que a sua bitola seja ter menos remates à baliza que o adversário em todos os jogos deste Mundial, exceto o do Uzbequistão (!), parece-me inexplicável que Martinez considere que a seleção “mostrou os valores do povo português, que deve estar muito orgulhoso".

Foi assim que o técnico espanhol classificou a exibição contra Espanha, já depois de ter dito que “não precisamos de ganhar o Mundial” após o empate com a RD Congo, e que “o caminho não faz diferença”, depois de perder o primeiro lugar do grupo para a Colômbia e ficar na metade mais complicada do torneio.

Sou filho do Euro 2004. Cresci a ver a nossa seleção virar heroicamente o resultado contra Inglaterra no Euro 2000. A arrasar a Alemanha com o hat-trick de Conceição. A bater de frente, sem medo, com Espanha, Inglaterra ou Holanda no Europeu português e a repetir façanha no Mundial 2006.

"Substituí-o 16 vezes no ano passado". O que disse Jesus sobre Ronaldo?
"Substituí-o 16 vezes no ano passado". O que disse Jesus sobre Ronaldo?

Posso ter crescido mal habituado, mas o nível de exigência que peço é esse. E agora, um dia depois da apresentação de Jorge Jesus como selecionador nacional, é precisamente essa exigência e mentalidade que peço.

E se não houver espaço para um compromisso com ela, que haja com a coerência. De quem treina, de quem representa o país, mas também de quem torce por ele. Porque, afinal de contas, ‘a mentalidade Ronaldo’ nunca ganhou nada no papel, só no campo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresAndré Maia

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.