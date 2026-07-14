A sociedade entra em campo

“Também no desporto de altíssima competição a tecnologia não falta, mas escasseia, aqui e além, o estar-com-os-outros, em direção à comunhão mais profunda que o Desporto exige e supõe” (Manuel Sérgio).

Anuncia-se o termo de mais um megaevento global: o Campeonato do Mundo da FIFA. Não, não é sobre Cristiano Ronaldo que escrevo. É, em primeiro plano, sobre os que estão fora do campo, mas dentro do estádio. O futebol costuma ser tratado a partir de duas perspetivas igualmente redutoras. Para uns, não passa de um entretenimento de massas, um intervalo lúdico entre as coisas que importam na vida. Para outros, constitui uma espécie de religião popular e secular, destinada a preencher o vazio deixado pelo declínio das crenças tradicionais. Nenhuma destas interpretações parece suficiente.

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Em 2023, o saudoso Manuel Sérgio, filósofo do desporto, viu publicada a 4.ª edição do livro “Filosofia do Futebol”. Manuel Sérgio lê o futebol como um fenómeno humano total, em que se condensam corpo, afetos, ética, transcendência e estruturas de poder, e não apenas como uma técnica de jogo ou um espetáculo. Na sua perspetiva, o futebol torna se um espelho das promessas e contradições da sociedade moderna – da mercadorização à busca de superação, solidariedade e sentido. O objeto da sua filosofia do futebol não é a jogada em abstrato, mas o ser humano em movimento, com emoções, intenções, histórias e contextos sociais que se tornam visíveis na forma como joga. Na sua ótica, o jogo é uma microssociedade em que se articulam indivíduos, instituições, media, dinheiro e imaginário coletivo. Assim, o futebol, na sua filosofia, revela-se um laboratório de modernidade: nele se dramatizam, de forma concentrada, as tensões entre mercado e dignidade, entre espetáculo e educação, entre violência e ética, entre individualismo e transcendência solidária.

De facto, há muito tempo que as ciências sociais compreenderam que uma sociedade se revela de forma mais eloquente nas práticas do que nos discursos. Marcel Mauss descobriu-o nas técnicas do corpo; Clifford Geertz nas lutas de galos no Bali; Christian Bromberger nos estádios de futebol. Bromberger afirmou que o futebol é “a bagatela mais séria do mundo”: “Se nos apaixonamos tanto por esta história de pés, cabeças, troncos e golos, não é apenas pelas suas qualidades cénicas ou pelos seus mecanismos dramáticos, mas porque ela expõe, à maneira de um drama caricatural, o horizonte simbólico das nossas sociedades”. É necessário perceber o que já está em jogo quando a bola começa a rolar. É precisamente por isso que um estádio merece tanta atenção quanto um parlamento. Ambos são teatros onde uma sociedade se representa como um sociodrama.

Hans Ulrich Gumbrecht sublinhou que o desporto produz uma forma de presença que escapa à linguagem conceptual. Não vamos ao estádio apenas para compreender; vamos para experimentar. Talvez resida aqui uma das razões do sucesso do futebol. Numa época em que quase toda a experiência é mediada por ecrãs, algoritmos e dispositivos de previsão, continua a existir um lugar onde milhares de pessoas suspendem o quotidiano para esperar o imprevisível.

As sociedades contemporâneas parecem cada vez mais organizadas em função da quantificação. Medimos desempenhos, avaliamos produtividade e classificamos instituições, pessoas e territórios. A cultura dos indicadores tornou-se uma gramática comum. O futebol participa plenamente desta racionalização. Nunca soubemos tanto sobre um jogo: velocidade média, mapas de calor, probabilidades de vitória, métricas de rendimento, valor de mercado, algoritmos preditivos. E, no entanto, continua a escapar alguma coisa. O futebol tornou-se uma tecnologia social dos afetos.

Hartmut Rosa descreveu a modernidade tardia como uma sociedade submetida à aceleração permanente: multiplicam-se as ligações, mas empobrecem-se as relações; cresce o controlo técnico, mas diminui a experiência de ressonância. O futebol parece contrariar, ainda que de forma ambígua, esta lógica. Durante 90 minutos, uma multidão concentra a sua atenção num único acontecimento. O tempo deixa de ser apenas sucessão; transforma-se em intensidade. A espera, o silêncio antes de um penálti, a explosão de um golo, o desânimo de uma derrota: tudo isso restitui à experiência uma espessura temporal que a vida acelerada tende a dissolver. Um ressalto impossível, um erro imprevisível, um gesto técnico irrepetível podem anular semanas de cálculo estatístico. O futebol continua a recordar que a condição humana permanece irredutível aos modelos que pretendem antecipá-la. Jacques Rancière diria que aí o sensível se redistribui continuamente: aquilo que parecia estabelecido é subitamente reconfigurado por um acontecimento inesperado.

Nesta polifonia de perspetivas, vale a pena recordar Richard Giulianotti, que mostrou como o futebol se tornou um dos laboratórios privilegiados da globalização. Os clubes transformaram-se em marcas planetárias, os jogadores circulam como capital altamente especializado, os fundos de investimento participam no destino das equipas e os direitos televisivos reorganizam calendários, horários e competições. A lógica económica atravessa hoje o futebol com uma intensidade desconhecida há poucas décadas. Mas as pertenças locais/nacionais podem resistir obstinadamente a esta lógica global. Eduardo Archetti observou que o futebol participa na invenção permanente das identidades nacionais. O mesmo poderia dizer-se das identidades urbanas, regionais ou mesmo familiares. Um clube continua a ser uma herança transmitida entre gerações, um modo de habitar uma cidade, uma memória comum. O fenómeno é complexo. A economia global uniformiza os mercados; o futebol continua a diferenciar afetivamente os lugares. Talvez esta coexistência entre mobilidade global e enraizamento simbólico seja uma das marcas mais reveladoras da nossa época.

Num mundo em que aprendemos a gerir permanentemente as emoções – no trabalho, nas organizações, nas redes sociais –, o estádio continua a autorizar aquilo que quase todos os outros espaços desencorajam: o excesso. Grita-se sem constrangimento, abraçam-se desconhecidos, sofre-se coletivamente, celebra-se como se o tempo pudesse recomeçar. Não porque o futebol suspenda a ordem social, mas porque oferece uma forma socialmente legítima de intensificar a experiência. É por isso que Desmond Morris continua parcialmente atual ao descrever o futebol como uma tribo moderna. Não porque os adeptos regressem a formas arcaicas de organização, mas porque a modernidade nunca eliminou a necessidade de criar comunidades emocionais.

Charles Taylor recordou que as sociedades vivem de imaginários partilhados e que estes são anteriores às instituições. Peter Sloterdijk sugeriu que os seres humanos habitam esferas de coexistência que precisam ser constantemente recriadas. Talvez o estádio seja hoje uma dessas esferas provisórias: um lugar onde ainda é possível experimentar, durante 90 minutos, uma intensidade coletiva que escapa ao isolamento quotidiano. Bromberger tinha razão: trata-se de uma trivialidade. Mas poucas coisas triviais dizem tanto sobre aquilo que somos. Talvez um estádio cheio seja um dos lugares mais esclarecedores para observar a sociedade contemporânea. Não porque ali o mundo se esqueça de si próprio, mas porque, durante 90 minutos, se torna extraordinariamente presente.

Alfredo Teixeira: Coordenador da Cátedra Manuel Sérgio – Desporto, Ética e Transcendência, UCP-CITER