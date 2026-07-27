Nós, a IA e o verdadeiro valor do trabalho

Algures entre a última atualização do modelo e a próxima, a IA generativa deixou de ser uma novidade e tornou-se parte da mobília. O inquérito global mais recente da McKinsey revelou que 88% das organizações utilizam agora a IA em, pelo menos, uma função empresarial. A nível interno, os números são ainda mais interessantes: num outro artigo, a mesma consultora revela que os executivos estimam que cerca de 4% dos colaboradores recorrem à IA generativa para uma parte significativa do seu trabalho diário, enquanto o valor real se aproxima dos 13%. E ainda que quase todos os profissionais do conhecimento, 94% para a generalidade dos colaboradores e 99% para níveis de gestão, afirmam estar pelo menos "familiarizados" com as ferramentas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas basta olhar para dois exemplos recentes para perceber que essa familiaridade não é assim tão simples. Penso muitas vezes no grande especialista do tema, chamemos-lhe o "Encantador de IA". Ele voa de conferência em conferência a dizer a salas cheias de executivos para adotarem as ferramentas, para deixarem de ter medo, para deixarem que a máquina assuma o trabalho pesado, para que os humanos possam dedicar-se ao pensamento. Mas, recentemente, dispensou um colaborador, um colaborador inteligente e motivado, porque tinha usado o Claude para formatar um documento. Não para o pensar. Não para o escrever. Para o formatar. O instinto foi quase involuntário: se a máquina lhe tocou, algo de valor estava perdido.

A alguns campus de distância, uma cena semelhante desenrola-se ao contrário. Estudantes de mestrado, os mesmos que pedem ao ChatGPT para aperfeiçoar os capítulos das suas teses e ao Claude para organizar as suas apresentações e trabalhos de grupo, descrevem um professor que usa a mesma ferramenta para estruturar uma apresentação em aula como pouco profissional. Não importa a ideia, o conteúdo ou o resultado. Pouco profissional, como se houvesse uma hierarquia de pessoas autorizadas a recorrer a alguma forma de ajuda e a pessoa à frente da sala estivesse abaixo dessa linha. Reparem no paradoxo: a mesma ferramenta que se usa sem pestanejar em privado torna-se, de repente, motivo de suspeita quando é outra pessoa a usá-la. Neste mundo em que todos estão discretamente a subcontratar um parágrafo, um slide ou um primeiro rascunho a uma máquina, ainda não parámos para perguntar o que estamos, de facto, a comprar e a vender uns aos outros. Talvez não seja o trabalho em si nem o impacto resultante. Talvez seja apenas a história de quem se esforçou para o criar. Eis a parte que nos deve deixar a todos um pouco embaraçados: nada disto tem a ver com qualidade. Investigadores da Columbia Business School concluíram que as pessoas valorizavam, numa estimativa de valor monetário, a arte rotulada como gerada por IA em cerca de 62% menos do que arte idêntica rotulada como feita por humanos. Isto apesar de um pré-teste ter confirmado que os observadores normalmente não conseguiam distinguir as duas, por mais confiantes que se sentissem. Num estudo relacionado, a mesma obra de arte suscitou menos admiração e menos empatia nos espectadores assim que estes acreditaram que tinha sido criada por uma máquina, mais uma vez sem que nada no objeto em si tivesse mudado. Investigadores da Universidade de Duke descobriram algo quase cómico na sua simetria: um estudo que incluiu 4400 participantes revelou que as pessoas que admitiram utilizar IA no trabalho foram consideradas mais preguiçosas, menos competentes e menos diligentes do que aquelas que receberam ajuda de qualquer outra fonte, e que essa penalização só se atenuou quando a pessoa que as avaliava também utilizava IA para o fazer.