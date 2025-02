​O que está a mudar na economia mundial?

No seu discurso inaugural do atual mandato como Presidente dos EUA, Donald Trump citou a política pró-tarifas de William McKinley, o último chefe de estado norte-americano do século XIX. A pulsão protecionista e a tendência para erguer barreiras comerciais não são novas na história das relações económicas internacionais. Mas o que a História nos ensina sobre estes movimentos? Para onde caminham afinal as relações de força que observamos na economia mundial? Quem ganha e quem perde com uma nova realidade político-económica global?

Descubra nesta conversa com o jornalista José Pedro Frazão.