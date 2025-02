Política, Tecnologia e Redes: o novo triângulo que manda no mundo?

A entrada de Elon Musk na esfera da administração norte-americana, a juntar à influência dos gigantes tecnológicos nas sociedades de hoje, leva ao debate sobre a força destas multinacionais na concepção e execução de estratégias e decisões políticas. Do TikTok à Meta, passando pela Google, pelo X ou pela Tesla, que força política têm afinal as empresas tecnológicas? Os gigantes tecnológicos, incluindo as suas redes, são ameaças à democracia?