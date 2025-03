Conhece as histórias de Monte Gordo?

Pesca, conservas, turismo, de tudo um pouco o areal de Monte Gordo já viu em 600 anos. Junto a Espanha, este litoral tem um passado que vai do Marques de Pombal a Ingrid Bergman. E o presente, de que é feito em Monte Gordo? O que sobra de mais de meio milénio de cruzamento entre povo e elites nesta língua de terra do Algarve? É o tema deste Da Capa à Contracapa com José Carlos Barros, romancista e arquiteto paisagista, autor de “Os Filhos de Monte Gordo” e Joaquim Neto Gomes, jornalista e historiador local, nascido em Vila Real de Santo António.

Programa gravado em Faro nos estúdios da RUA FM – Rádio Universitária do Algarve.