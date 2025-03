​Que desafios estratégicos se colocam hoje à Europa?

Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. É o mantra que se ouve de novo nestes dias de negociação para que as armas se calem pelo tempo possível na Ucrânia. Mas são os Estados Unidos que estão a conduzir conversas bilaterais enquanto a Europa decide como vai avançar no passo seguinte do conflito.

Os europeus respondem à incerteza do apoio americano com planos de manutenção de paz na Ucrânia, de reforço da defesa no Leste, de uma nova arquitetura de defesa nuclear do continente.

Mas será que nada sobre a Europa vai ser discutido sem a Europa? Que impacto terá a aposta na Defesa Europeia? Que escolhas tem a Europa que fazer? E como isso se liga aos outros desafios continentais?

São convidados deste programa Bruno Cardoso Reis, Professor e investigador do Iscte-IUL e a Embaixadora Ana Martinho, investigadora do Instituto de Estudos Políticos na Universidade Católica.