Tudo começa nos bancos da escola. Um professor pode fazer a diferença no interesse de novas gerações pela Literatura. Maria do Carmo Vieira é autora de "O Poder da Literatura", onde relata a sua experiência de contacto com alunos, em partilha de leituras e referências sobre textos literários.

Como se faz esta ligação? E que exemplo nos traz o movimento pela defesa e salvaguarda do Café Martinho da Arcada em meados dos anos 80 do século passado?

Os convidados do "Da Capa à Contracapa" desta semana são Maria do Carmo Vieira, professora aposentada do Ensino Secundário, também autora do primeiro livro da coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos intitulado “O ensino do português” e Sandra Barão Nobre, autora que nos últimos 10 anos se dedica à biblioterapia, fazendo a ponte entre leitura, literatura e terapia.