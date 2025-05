Como aumentar o investimento científico em Portugal?

Três décadas e meia após o Manifesto para a Ciência em Portugal, o investimento em ciência é guiado pela meta de 3% do PIB em despesa de investigação e desenvolvimento em 2030.

No entanto, a fasquia está atualmente em 1,7%, maioritariamente garantidos por financiamento empresarial.

O Estado deve aumentar significativamente o investimento em ciência? Os apoios à investigação em empresas devem ser revistos? Qual o papel da União Europeia? E, para lá do cálculo das verbas, que outras dimensões da política pública de ciência devem ser incrementadas? Tentamos neste programa dar resposta a estas e outras perguntas.

Ouça a conversa com Maria de Lurdes Rodrigues, ex-ministra da Educação, reitora do ISCTE-IUL e autora do livro Investimento em Ciência lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos; e com a cientista Maria Manuel Mota, presidente executiva do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular.