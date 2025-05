Como se restauraram os jardins da Quinta das Lágrimas?

A água é decisiva para todos nós e também para plantas e árvores. Cristina Castel-Branco começou o restauro dos jardins das Lágrimas a olhar para os canais construídos para fazer correr água num dos locais mais romantizados do país. A Rainha Santa Isabel construiu um canal para levar água das Lágrimas ao Convento de Santa Clara. O cenário da paixão de Pedro e Inês inclui hoje um anfiteatro, criado em 2008, a partir da necessidade de conter as cheias no local. Da Água nasceu Arte, mas de onde veio a inspiração? Como intervir num espaço carregado de memórias? De que árvores se faz a memória da Quinta das Lágrimas?

O " Da Capa à Contracapa" recebe a arquiteta paisagista Cristina Castel-Branco, autora das intervenções de restauro da Quinta das Lágrimas desde 2004, à conversa com Maria Matos Silva, Professora do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e dirigente da Associação Portuguesa de Jardins Históricos.