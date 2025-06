Como proteger e governar o Oceano?

A Europa leva um Pacto sobre Oceano para anunciar, mas existem ainda muitas pressões para a mineração em mar profundo e o Tratado do Alto Mar está ainda por ratificar pelo número suficiente de países para que seja uma realidade.

O que esperar da Conferência de Nice, conhecida como UNOC3? Será possível superar a linguagem diplomática da ONU e avançar decisivamente para ações que protejam o Oceano? Como se estabelece o nexo entre Oceano e Alterações Climáticas?

O Da Capa à Contracapa debate o desafio de proteção e gestão do Oceano com os oceanógrafos Carlos Duarte, da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah, e Ricardo Serrão Santos, da Universidade dos Açores e ex-ministro do Mar.