O que mudou na indústria musical portuguesa?

O principal suspeito da mudança parece ser a digitalização na criação e divulgação da música. Os artistas deixaram de contar com as receitas da venda de discos e recebem hoje uma pequena fatia das receitas que eventualmente a sua obra possa gerar. Os espectáculos persistem como a fonte incontornável de subsistência num mercado que oscila entre as festas das cidades e os festivais cujos cartazes não colocam portugueses à cabeça. Será que a conjugação entre formatos digitais e a explosão da internet explica tudo? Os concertos são cada vez mais a tábua de salvação dos criadores musicais portugueses? Quais as principais fragilidades da indústria musical portuguesa?

Numa edição gravada ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, o "Da Capa à Contracapa" debate o ensaio “Tira o Disco e Toca ao Vivo" de João Gobern num painel onde se juntam o músico Nuno Gonçalves e o editor discográfico David Ferreira.