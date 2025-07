Como vão mudando as políticas públicas em Portugal?

Um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos faz uma análise inédita sobre a estabilidade das políticas públicas em Portugal, entre 1976 e 2020.

Os investigadores António F. Tavares, Patrícia Silva e Pedro J. Camões analisaram a reorganização de estruturas públicas, a distribuição orçamental e as escolhas das lideranças. Como podemos aferir as mudanças de politicas publicas através destes indicadores? Qual o peso da ideologia e das distinções entre esquerda e direita?

É o tema do "Da Capa à Contracapa" desta semana, com Patrícia Silva, da Universidade de Aveiro, uma das co-autoras do estudo e ainda Ana Lourenço, professora e investigadora da Universidade Católica Portuguesa.