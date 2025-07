O ensino profissional em Portugal tem resultados para mostrar?

Quatro em cada dez alunos do secundário frequenta o ensino e formação profissionais em Portugal. Embora abaixo da média europeia, Portugal observou uma expansão dos cursos profissionais a partir de 2006, estabilizando na atual fasquia nos últimos 15 anos. Será que essa expansão teve impacto ao nível do emprego nas profissões específicas abrangidas por esses cursos? Que impacto teve a expansão dos cursos na criação de empresas e no empreendedorismo? O que podem fazer as políticas públicas para manter e aumentar o peso do sistema de ensino profissionalizante?

Para responder a estas e outras questões, a Fundação Francisco Manuel dos Santos lança agora um estudo com base em microdados que permite fazer um diagnóstico da realidade do ensino e formações profissionais em Portugal. O policy paper é assinado por Luís Catela Nunes, Pedro Martins, Pedro Reis e Teresa Thomas. Para debater os seus resultados, o “Da Capa à Contracapa” recebe um dos co-autores do estudo e professor da NOVA SBE, Pedro Martins, e João Santos, antigo alto quadro da Comissão Europeia especializado em educação e formação profissional.