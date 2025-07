​Talento e migrações: como reter e atrair as pessoas de que precisamos?

O novo documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos chama-se " Diploma de Saída" e aborda a saída de jovens qualificados para o estrangeiro. Como reter os que formamos no nosso país? A resposta está apenas nos salários praticados em Portugal? Usamos todo o potencial de qualificações dos estrangeiros em Portugal? Podemos atrair mais talento?

O "Da Capa à Contracapa" levanta estas questões aos convidados João Cerejeira, economista e professor da Universidade do Minho e um dos coordenadores do documentário e ainda Pedro Teixeira, Professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.