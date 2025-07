Portugal: em que estado está a nação?

No ano em que se completam as terceiras eleições legislativas em quatro anos, os portugueses poderão ainda utilizar o voto para expressar o que pensam da governação autárquica e depois da ação presidencial. 2024 tem sido um ano marcado por debates em torno da imigração, da habitação e da saúde, a par dos baixos salários, das desigualdades, dos problemas da justiça e dos desafios para a juventude.

Para refletir sobre o estado do país, o "Da Capa à Contracapa" convida Mónica Ferro, Diretora do Escritório de Londres do Fundo das Nações Unidas para a População e Mafalda Rebordão, economista que lidera atualmente a estratégia de Transformação Digital da Microsoft para as Nações Unidas.