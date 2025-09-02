Menu
A moda ainda é um espelho da sociedade?

02 set, 2025


Com Cristina L. Duarte e Filomena Silvano

Muito mais do que uma mera coleção de tendências estéticas, a moda é uma arena cultural que marca distinções sociais e económicas e afirma mensagens e identidades de todas as espécies. Da roupa de consumo rápido à alta costura, a moda acompanha as transformações da sociedade a múltiplos níveis. Mas até que ponto conseguimos ler os dias de hoje na moda produzida na atualidade? A moda é alheia à emergência dos populismos e das desigualdades? E que peso social tem afinal nos tempos que correm ?

Para refletir sobre este fenómeno, o Da Capa à Contracapa recebe a socióloga Cristina L.Duarte, que acompanha de perto a moda em Portugal há mais de 30 anos, e a antropóloga Filomena Silvano, investigadora da Universidade Nova de Lisboa e a autora de "Antropologia da Moda" entre outras obras.

