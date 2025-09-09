O que esperam os portugueses do poder local?

09 set, 2025 • José Pedro Frazão
Um novo barómetro da FFMS mostra que os portugueses têm uma imagem globalmente positiva do poder local. Mas querem mais influência das autarquias em áreas como a Saúde ou a Habitação. O poder do Presidente da Câmara é reconhecido nos municípios, mas a influência dos cidadãos, das associações ou das oposições nas políticas concelhias é diminuta aos olhos dos munícipes.
Porque razão a democracia local parece ainda distante de muitos cidadãos? O que determina o voto dos munícipes? Que qualidades procuram nos autarcas? É desejável um aumento das competências no plano regional?
Algumas destas questões vêm a debate no Da Capa à Contracapa com Filipe Teles, investigador da Universidade de Aveiro e co-autor deste Barómetro e Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão