Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
O que esperam os portugueses do poder local?

O que esperam os portugueses do poder local?

09 set, 2025 • José Pedro Frazão


Debate com Filipe Teles, investigador da Universidade de Aveiro e Paulo Fernandes, Presidente da Câmara do Fundão.

Um novo barómetro da FFMS mostra que os portugueses têm uma imagem globalmente positiva do poder local. Mas querem mais influência das autarquias em áreas como a Saúde ou a Habitação. O poder do Presidente da Câmara é reconhecido nos municípios, mas a influência dos cidadãos, das associações ou das oposições nas políticas concelhias é diminuta aos olhos dos munícipes.

Porque razão a democracia local parece ainda distante de muitos cidadãos? O que determina o voto dos munícipes? Que qualidades procuram nos autarcas? É desejável um aumento das competências no plano regional?

Algumas destas questões vêm a debate no Da Capa à Contracapa com Filipe Teles, investigador da Universidade de Aveiro e co-autor deste Barómetro e Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão

